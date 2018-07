Brexit-minister Davis dient ontslag in na onenigheid

Binnen de Britse Conservatieven is een hevige richtingenstrijd gaande over de te volgen strategie. Een vleugel van de partij aangevoerd door de minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson, waartoe ook Davis behoort, wil volledig los van de Europese Unie zonder akkoorden, terwijl May voor een zachtere variant opteert.

Vrijdag kwam het kabinet tot overeenstemming om een zachtere Brexit-strategie te gaan volgen en leken de rangen gesloten. Maar nu maakte dus eerst Davis, en korte tijd later ook de onderminister van Brexit-zaken Steve Baker, bekend dat hij opstapt.

Ontslagbrief

In zijn ontslagbrief aan May schrijft Davis dat het vrijdag bereikte akkoord in het kabinet 'mijn positie als brexit-onderhandelaar ondermijnt'. Ook is hij bang dat 'niet het kabinet, maar het parlement gaat bepalen hoe de brexit zal verlopen'. Ook zegt hij te vrezen dat de onderhandelingspositie van Groot-Brittannië ten opzichte van de EU 'zwak' zal zijn.

May heeft in een reactie op het vertrek van Davis gezegd dat ze het 'spijtig' vindt dat Davis vertrekt. Ze is het niet eens met de argumenten die hij aanvoert. "We moesten als kabinet het huidige standpunt bepalen om door te gaan met gedetailleerde onderhandelingen over een vertrek van Groot-Brittannië uit de EU'', aldus May.

Volgens de premier is het kabinetsakkoord van afgelopen vrijdag 'consistent met de uitkomst van de wil van de Britse kiezer en in overeenstemming met het partijstandpunt over brexit van de Conservatieven'.