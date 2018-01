Brexit maakt einde aan duizelingwekkende stijging huizenprijzen Londen

Wie een kaart met de ontwikkelingen op de Britse huizenmarkt inkleurt, heeft alleen voor de regio Londen een rood potlood nodig. Overal in Groot-Brittannië stegen de huizenprijzen vorig jaar, behalve daar. Voor het eerst sinds 2004 eindigde de hoofdstad als zwakste regio van Groot-Brittannië.

Acht jaar geleden waren de Londense huizenprijzen voor het laatst gedaald. In 2017 ging er een half procent af, blijkt uit cijfers van hypotheekverstrekker Nationwide. Elders in het land stegen de huizenprijzen wel iets minder sterk. Stegen ze in 2016 gemiddeld 4,5 procent, in 2017 was dat nog 2,6 procent en voor 2018 verwacht Nationwide een verdere teruggang naar 1 procent. "Hoe de huizenmarkt komend jaar presteert, zal grotendeels afhangen van ontwikkelingen in de bredere economie", zegt hoofdeconoom Robert Gardner. De Brexit noemt hij als een belangrijke en onvoorspelbare factor.

Starters Voor veel potentiële kopers in het peperdure Londen wordt het lastiger de vraagprijs op te brengen, stelt Nationwide, kijkend naar de inkomens en huizenprijzen per regio. Een gemiddelde starter moet er tot de rijkste 10 procent behoren om een huis te kunnen kopen. En dan nog spaart hij bijna tien jaar om de gebruikelijke aanbetaling van 20 procent te kunnen opbrengen. Dat komt voor een gemiddelde starter neer op 80.000 pond. Zonder zo'n aanbetaling is de hypotheek duurder. Opvallend is de situatie in Noord-Ierland. Huizen zijn er nog altijd 40 procent goedkoper dan in 2007, aan de vooravond van de financiële crisis. Een positief effect op de huizenmarkt hebben de historisch lage werkloosheid en de lage hypotheekrente. Maar de koersval van het pond na het brexitbesluit heeft geleid tot een inflatie van ruim 3 procent. Hierdoor loopt de koopkracht van huishoudens terug, met als gevolg weer een dalend consumentenvertrouwen.