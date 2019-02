Brexit in Birmingham: ‘Ooit stonken we naar curry, nu is dat het nationale gerecht’

De Midlands Wing Chun School is een gymzaal met dikke vechtsportmatten, afbladderende verf en een enkel gebarsten raam boven een ijzerwarenwinkel in de overwegend Aziatische buurt Hock­ley, ten noorden van het centrum van Birmingham. Sifu (meester in het Kantonees) Abid Mahmood, een vijftiger in losse zwarte kleding, is er helemaal thuis. Hij is geboren in Pakistan, maar groeide om de hoek op.

“In de jaren zeventig marcheerden racisten van National Front hier. Wij en de zwarte inwoners bekogelden ze met stenen tot ze weg bleven.” Mahmood lacht erom, maar de incidenten zetten hem en zijn vrienden ooit wel aan een vechtsport te leren.

Uit cijfers van het Britse bureau voor de statistiek blijkt dat na het brexit-referendum in 2016 het aantal haatdelicten piekte. Mahmood heeft niet gemerkt dat de belangstelling voor vechtsport daardoor is toegenomen. “Ik hoor mijn leerlingen er niet over.” Toch zit de brexit hem niet lekker en noemt hij het een ‘stap terug’, ook voor zijn eigen gemeenschap.

Migrantengolf

Hoewel in Londen de meeste Pakistanen wonen, staat Birmingham bekend als het Britse centrum van de gemeenschap, die in 2011 uit bijna 1,2 miljoen personen bestond. In 2018 woonden er in de West-Midlands, waarvan Birmingham het hart is, ongeveer honderdduizend in Pakistan geboren mensen.

Mahmood kwam op zijn vijfde naar Groot-Brittannië, waar zijn vader eerder met de grote migrantengolf als arbeider naartoe was getrokken. Hij werkte jaren in restaurants, maar op zijn 57ste heeft Mahmood Wing Chun Schools in Birmingham, Leicester en Londen.

Hij beschrijft de vechtsport in lyrische bewoordingen – de techniek, de schoonheid, de efficiënte bewegingen. Bovenal was er één factor die destijds iedereen overtuigde: Bruce Lee. “We zagen al zijn films in een zaaltje, waar ze ­illegaal werden vertoond.”