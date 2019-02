Brexit in Birmingham: ‘Mensen zijn niet racistisch, maar wel jaloers’

“De man in de straat weet veel te weinig van de implicaties van brexit en had nooit moeten stemmen.” Pub-eigenaar Tom Osborne van de Railway Inn in Pelsall, onder de rook van Birmingham in de West-Midlands, hoort iedere dag de gesprekken van zijn gasten aan en oordeelt hard: “Brexit wordt gedomineerd door immigratie, schuine streep racisme. Een hoop mensen zonder hersenen zijn er daardoor achteraan gaan lopen.”

Birmingham is met ruim 1,1 miljoen inwoners de tweede stad van Engeland en stemde als enige grote metropool voor brexit in het referendum in 2016, zij het nipt. De door deïndustrialisatie zwaar getroffen West-Midlands als geheel had van alle regio’s het hoogste percentage stemmers die kozen voor het verlaten van de EU. Terwijl economen het er juist over eens zijn dat het een van de regio’s is die het meest zal lijden, zeker onder een no-deal-brexit.

In Pelsall stemde ruim 70 procent voor brexit, ver boven het nationale gemiddelde van 52 procent. Osborne wijt dat aan onwetendheid en onbekendheid met de buitenwereld. “Dit is zeker geen racistische pub, maar er komen geen gekleurde mensen, geen buitenlanders. Die gaan naar andere plekken.”

Diner inbegrepen

Het is donderdagavond en dat betekent een pubquiz in de Railway Inn. In het lounge-gedeelte waar gegeten kan worden zitten de lage houten tafels vol. De stijl is overwegend casual, overhemd met trui voor de mannen, soms een extra jasje voor de vrouwen, de hoofden overwegend grijs, grijzend en kalend. “Diner is inbegrepen in de prijs,” roept de quizmaster over de snoeiharde luidsprekers. “We eten in de pauze.” Ondertussen heeft vrijwel iedereen een pint voor zich.

Graham Eardley mist de quiz nooit, als het even kan. Hij is voormalig gemeenteraadslid in Walsall, waartoe Pelsall behoort, en is lid van de nationalistische Ukip, de partij die zo’n grote rol speelde in het brexit-referendum van 2016. Eardley is een plaatselijke bekendheid. Hij spreekt iedereen in de pub aan met de voornaam en gedraagt zich alsof het zijn tweede huiskamer is.

Graham Eardley © John Robertson

“Inderdaad, brexit kan sommige mensen hier in de pub behoorlijk hard treffen,” zegt Eardley, een beer van een man met een permanent rood aanlopend gezicht. Maar hij beweert stellig dat het allemaal de moeite waard is: “Op de langere termijn zijn we beter af als zelfstandig, onafhankelijke natie die haar eigen regels en wetten kan maken en die niet gebonden is aan de tirannie van de Europese Unie.”

Via veel omwegen, langs EU-verkwisting, ‘wijnmeren, boter- en kaasbergen en melkmeren’, het streven naar een ‘zo klein mogelijke overheid’ en ‘zelf bilaterale handelsverdragen kunnen sluiten’, komt Eardley bij de crux voor een groot deel van de Ukip-achterban: immigratie.

“Mensen waren (ten tijde van het brexit-referendum, red.) erg tegen immigratie en dat zijn ze nu nog”, zegt Eardley. Hij heeft het vooral over Oost-Europeanen. “Ze nemen de banen van de Britten af. Er doet een mythe de ronde dat Britten die banen niet willen, maar dat is niet waar.”