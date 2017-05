Breda schrapt stoepkrijtverbod: 'krijten met die handel'

Hij schrok zich een hoedje toen raadsleden van GroenLinks hem attendeerden op de ‘kinderachtige en overbodige’ regel die al sinds 1970 in de Algemene Plaatselijke Verordening bleek te staan. Volgens de APV is het verboden om ‘zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende met kalk, krijt, teer of een kleur of verfstof een afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen’.

Een verbod op stoep­krijt­te­ke­nin­gen. Serieus? In Breda? Dat kan toch niet waar zijn? Paul Depla, burgemeester van Breda

Hoewel nog nooit een kind een schriftelijke aanvraag voor een krijttekening heeft gedaan of op de bon is geslingerd voor zijn vrolijke creatie op de stoep, wil Breda toch zo snel mogelijk van het verbod af. Het was nooit bedoeld om spelende kinderen af te straffen, zo laat de gemeente weten, maar bijvoorbeeld voor graffitispuiters of mensen die misbruik maken van de genoemde materialen om bijvoorbeeld onbevoegd reclame te maken.

Het opmerkelijke verbod is niet alleen in Breda van kracht. Ook in Leiden, Utrecht, Apeldoorn en Den Haag hebben plaatselijke GroenLinks-fracties om opheldering gevraagd over de regel in hun APV. “Het viel ons op, daarom keken we of we in Breda eenzelfde verbod kennen”, aldus GroenLinks-raadslid Jos Koniuszek. “Ja dus.”

Het verbod wordt zo snel mogelijk aangepast, laat burgemeester Depla weten. Als ‘goedmakertje’ heeft de gemeente een stoepkrijtwedstrijd aangekondigd.

De maker van de mooiste creatie krijgt een vermelding op de Facebookpagina van de gemeente. “Naar buiten en krijten met die handel”, aldus de aanmoediging.

