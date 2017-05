Breda hunkert naar de terugkeer van NAC in de eredivisie

NAC won het tweede play-offduel met FC Volendam met 2-0. Na de 2-2 van donderdag in Volendam was dit ruim voldoende om zich te plaatsen voor de beslissende eindstrijd tegen NEC.

Dat NAC zich heeft geplaatst voor de beslissende fase van de play-offs heeft het voor een groot gedeelte te danken aan Cyriel Dessers. De 22-jarige spits scoorde in de reguliere competitie van de Jupiler League al 22 keer en in de twee duels met Volendam was hij ook beslissend. Donderdag maakte hij in Volendam de gelijkmaker (2-2) en gisteren vond hij twee keer het doel.

Zijn eerste treffer maakte hij gisteren al snel. Bij de eerste de beste aanval die NAC opzette dook Dessers vrij op voor Volendam-doelman Verhulst, waarna de Belgische aanvaller de bal beheerst langs de keeper heen schoof. Twintig minuten later kopte Dessers de bal uit een vrije trap van Manu Garcia binnen, waarmee het verzet van Volendam definitief gebroken was.

Rijzende ster

Aan het begin van dit seizoen kwam Dessers over van de Belgische club Lokeren en was hij een vrij anonieme voetballer. Maar inmiddels is zijn ster rijzende, ziet ook de speler zelf. “Ik heb het er weleens met mijn vader over gehad. Dit is het moment om de doelpunten die ik tijdens het seizoen heb gemaakt echt te laten tellen. Het belang is nu veel groter en de aandacht die dat met zich meebrengt maakt het ook leuker.”

We hebben nog veel werk voor de boeg en het wordt een spannende week. Cyriel Dessers (22), spits NAC Breda

Die aandacht zorgt er bij de spits van NAC echter niet voor dat hij vergeet waar het echt om gaat. “We hebben nog veel werk voor de boeg en het wordt een spannende week”, doelde Dessers op de finaleduels in de play-offs. “Ik denk dat we een kans maken. We hebben in oefenwedstrijden die we tegen eredivisieploegen hebben gespeeld al bewezen dat we aan die clubs gelijkwaardig kunnen zijn.”

Gezien de interesse die de doelpuntenproductie van Dessers losmaakt, zou het zomaar kunnen dat hij volgend seizoen sowieso in de eredivisie speelt. Of het nu met NAC is of zonder NAC. Maar zover wil de spits nog niet kijken. “De interesse is er al langer, dat is geen geheim. Maar de focus ligt nu op promotie. Ik wil naar de eredivisie en het liefst met NAC.”