Brazilië wurmt zich in slotfase langs Costa Rica

Brazilië 2 - Costa Rica 0

Hij knielde in het gras, hield de handen voor zijn gezicht en huilde tranen van emotie en – dat vooral – opluchting. Neymar ontsnapte vanmiddag met Brazilië tegen Costa Rica (2-0) in de tweede groepswedstrijd op het WK. Beide doelpunten vielen pas in blessuretijd in Sint-Petersburg.

Neymar (26), die vlak voor het eindsignaal de tweede Braziliaanse treffer voor zijn rekening had genomen, beleefde een bewogen middag in het culturele centrum van Rusland. Na het openingsduel, een gelijkspel tegen Zwitserland (1-1), was de kritiek niet mals aan het adres van de Seleção en sterspeler Neymar. Was dit het elftal dat zinspeelde op een zesde WK-titel? En was Neymar, de duurste voetballer ter wereld (hij werd vorig jaar voor 222 miljoen euro gekocht door Paris Saint-Germain), degene die een bepalende rol moest vervullen in de zegetocht? Nee, in het voetbalgekke Brazilië (210 miljoen inwoners) was niet iedereen overtuigd na het duel met Zwitserland.

Wisselvallig En ook na de zege op Costa Rica, dat na de eerdere nederlaag tegen Servië (1-0) is uitgeschakeld op het WK, zullen de twijfels niet zijn weggenomen over de ‘Kanaries’. Daarvoor was het spel opnieuw te wisselvallig. Neymar, die het spel tegen de Zwitsers te veel vertraagde, voelde ook dit keer het ritme van de wedstrijd niet goed aan. Te veel vanuit stilstand, te geforceerd op zoek naar de schijnwerpers en te veel de drukte opzoekend. Costa Rica, dat compact verdedigde, wist er wel raad mee. Het loerde op de counter, eentje die in de eerste helft ook bijna succesvol werd uitgevoerd door Borges (naast). Het frustreerde Neymar. Zeker toen het Brazilië maar niet lukte de score te openen. Jesus (buitenspeldoelpunt en op de lat), Coutinho (schot) en Neymar (naast gekruld) waren er dicht bij, maar naarmate de tijd verstreek, bleven de Brazilianen doelpuntloos in Sint-Petersburg. Neymar uitte zijn ongenoegen op scheidsrechter Kuipers. Neymar vond dat de Oldenzaalse arbiter hem meer in bescherming had moeten nemen tegen de vechtjassen van Costa Rica, maar Kuipers wenste daar niet in mee te gaan. Het soms theatrale gedrag en de gebaartjes van Neymar hielpen hem daarbij niet. Neymar liet bovendien zien dat hij zijn oude niveau nog niet hervonden heeft in Rusland

Toch geen strafschop Een strafschop leek de ban te breken voor Brazilië. Neymar, die nog te weinig in zijn kracht kwam (snelle, excellerende dribbels), werd omver geduwd door zijn belager Gonzalez. Kuipers wees naar de stip. In het tumult dat ontstond, vroeg video-arbiter Makkelie Kuipers opnieuw naar de beelden te kijken. Daarop was te zien dat Neymar te makkelijk naar de grond ging. Strafschop geannuleerd. Neymar boos. In zijn opgekropte woede gooide hij de bal op de grond, wat hem geel opleverde van de uitstekend leidende Kuipers. Maar die woede was onterecht. De aandacht kan beter verlegd worden naar het veldspel, dat ook tegen Costa Rica nog te rommelig was en te weinig dynamiek bevatte. Neymar, net op tijd hersteld van een enkelblessure, liet bovendien zien dat hij zijn oude niveau nog niet hervonden heeft in Rusland. Brazilië ontsnapte in blessuretijd. De Costa Ricaanse doelman Navas (Real Madrid) moest uiteindelijk capituleren toen Coutinho een verkeerde aanname van Jesus (en kopbal van invaller Firminho) verlengde tot doelpunt. Neymar, na knap voorwerk van Douglas Costa, verdubbelde in de slotseconden de score voor Brazilië. De opluchting was groot bij de Seleção van bondscoach Tite. Zeker bij Neymar, die – nadat hij na afloop zijn tranen had gedroogd – zag dat Brazilië ternauwernood (maar verdiend) was ontsnapt tegen Costa Rica. Lees hier meer over het WK voetbal.