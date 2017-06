Braziliaanse sinaasappelboeren de dupe van voedingsadvies

Het is zelfs een suikerbom die zijn weerga niet kent. De consumptie daalt. Braziliaanse sinaasappelboeren zijn de dupe.

Dat land produceert een derde van alle sinaasappels ter wereld, 95 procent wordt geëxporteerd. Maar de export daalt. Drie jaar geleden stuurde Brazilië nog 400 miljoen kratjes sinaasappels de grens over. Vorig jaar waren dat er nog maar 242 miljoen. Hoe kan dat?

Sinds een aantal jaar heeft vruchtensap een imagoprobleem

Ooit was de wereld van voeding eenvoudig. Sinaasappels waren gezond, dus sinaasappelsap ook. Maar sinds een aantal jaar heeft vruchtensap een imagoprobleem.

Terecht, volgens Astrid Postma van het Voedingscentrum. “Twintig jaar geleden dachten we nog: ‘Mensen eten niet genoeg fruit, dus als ze een glaasje fruitsap drinken, krijgen ze in ieder geval genoeg vitaminen binnen’.” Maar dat advies was buiten de suiker gerekend. In de jaren die volgden, paste het Voedingscentrum zijn raad steeds wat aan. Minder fruitsap werd het devies.

Zeven klontjes In 2015 kwam de Gezondheidsraad met nieuwe richtlijnen waarbij onomwonden werd gesteld dat fruitsap net zoveel suiker bevat als frisdrank. In een glas sinaasappelsap zitten zeven klontjes suiker. Mensen die het veel drinken hebben een verhoogde kans op overgewicht, diabetes en rotte tanden. En hyperverse bietensap met stukjes wortel en een vleugje gember? Smoothies dan? “Alles bevat te veel suiker.” Het Voedingscentrum adviseert mensen nu helemaal geen sap te drinken. Mensen die veel sinaasappelsap drinken hebben een verhoogde kans op overgewicht, diabetes en rotte tanden Kauwen is volgens Postma altijd beter dan drinken. En eigenlijk is dat niet zo raar. Een flink glas sinaasappelsap is zo naar binnen gewerkt. Het vaste equivalent daarvan niet, dat zijn drie grote sinaasappels. Elders in de wereld is dat besef er ook. In Amerika, van oudsher een sinaasappelsapland daalde de consumptie van 3,7 miljard liter in 2011 naar 2,9 miljard liter in 2015. Geen sap meer dus. Maar wat dan wel? Postma: “Thee, water, melk of koffie”. De grootste koffieproducent van de wereld is Brazilië. Een mooi alternatief voor de sinaasappelboeren.

