Braziliaanse president: Dit land moet geen paradijs voor homo-toerisme worden

“Als je hiernaartoe wilt komen en seks wilt hebben met een vrouw, ga vooral je gang. Maar we kunnen dit land niet bekend laten worden als een paradijs voor homo-toerisme. Brazilië mag geen land worden voor de homowereld. We hebben hier gezinnen”, zei Bolsonaro deze week tijdens een ontbijt-ontmoeting met journalisten.

De opmerkingen leidden tot grote woede in de LGBT-gemeenschap. “Dit is geen staatshoofd, dit is een nationale schande”, zei het linkse parlementslid en voorvechter van homorechten David Miranda. Volgens hem brengt Bolsonaro met zijn uitspraken leden van de Braziliaanse LGBT-gemeenschap in gevaar “door een doelwit op hun rug te plakken”. Daarbij bevordert de president juist sekstoerisme gericht op vrouwen, vindt Miranda. “Hij besmeurt het imago van ons land op elke manier die je maar kunt bedenken”, aldus het parlementslid.

“Het zijn desastreuze uitspraken, zowel vanuit het mensenrechtenstandpunt bekeken als met het oog op het internationale beeld van Brazilië”, reageerde Renan Quinalha, advocaat en LGBT-activist in São Paulo. “Ze geven groen licht aan het al alarmerende geweld tegen de LGBT-gemeenschap, door te suggereren dat alleen heteroseksuele gezinnen échte gezinnen zijn. Dit laat zien wat Bolsonaro de afgelopen dertig jaar heeft laten zien in zijn politieke leven: dat hij homofoob is.”

De Braziliaanse president, een voormalige legerkapitein die in oktober de verkiezingen won en op 1 januari is aangetreden, heeft nooit een geheim gemaakt van zijn afkeer van homo’s.

In 2013 zei hij in een interview met de Britse acteur Stephen Fry dat “homoseksuele fundamentalisten” heterokinderen hersenspoelen “om ze homoseksueel en lesbisch te maken om ze in de toekomst seksueel door hen te laten bevredigen”. In eerdere interviews zei Bolsonaro al dat hij “liever een dode zoon heeft dan eentje die homo is” en “ja, ik ben homofoob en daar ben ik trots op”.