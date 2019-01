Braziliaans stadje bedolven onder mijnafval: honderden vermisten

Onder hen zouden veel medewerkers zijn van Vale SA, de exploitatiemaatschappij van de mijn. Het bedrijf bevestigde dat werknemers in hun kantoor werden verrast door de dijkdoorbraak. Over dodelijke slachtoffers en gewonden werd niets gezegd. De dam is van de mijnbouwgigant Vale die zei dat ‘volledige voorrang wordt gegeven aan de bescherming van de levens van werknemers en inwoners’.

Lees verder na de advertentie

Camerabeelden vanuit een helikopter tonen verscheidene gebouwen die vrijwel zijn bedolven door de lawine mijnafval. Wegen zijn geblokkeerd door een zee van bagger. Veel mensen zitten vast in de smurrie. Er is een grote reddingsoperatie op gang gekomen. Die wordt vanuit de lucht gecoördineerd door verkenningsvliegtuigen. President Jair Bolsonaro komt zaterdag poolshoogte nemen. De regering heeft het crisiskabinet samengeroepen.

In november 2015 gebeurde een vergelijkbare ramp voor mens en milieu in Mariana, eveneens in Minas Gerais, toen een dam instortte en er ‘25.000 olympische zwembaden vol giftig slib’ vrijkwamen. Er waren negentien doden te betreuren, naast de enorme ravage en vervuiling van rivieren.

© REUTERS

Lees ook: