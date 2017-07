Braziliaans oud-president Lula da Silva krijgt 9,5 jaar cel wegens corruptie

Lula da Silva was van begin 2003 tot 2011 president namens de linkse Partij van de Arbeiders (PT). De politicus zou volgens de rechter in deze strafzaak voor circa een miljoen euro aan steekpenningen hebben aangenomen van een grote bouwonderneming. Lula da Silva wordt in totaal in vijf strafzaken beschuldigd van corruptie.

Lula is de hoogste oud-politicus tot nu toe die is veroordeeld in het omvangrijke onderzoek naar corruptie in de Braziliaanse politiek en de top van het bedrijfsleven. Naast Lula worden ook andere hooggeplaatste politici verdacht van het aannemen van smeergeld en betrokkenheid bij corruptie omtrent staatsoliebedrijf Petrobras.

Tijdens zijn ambtsperiode was Lula, ooit begonnen als schoenenpoetser, zeer populair. Ook nu is hij nog geliefd, vooral bij het armere deel van de Braziliaanse bevolking. Lula moderniseerde de grootste economie van Latijns-Amerika, verbeterde de leefomstandigheden van miljoenen Brazilianen, onder meer door het overheidsprogramma 'Fome Zero' (Nul honger). De sociale hervormingen die Lula doorvoerde om ongelijkheid onder Brazilianen tegen te gaan, leverden hem wereldwijde lof op.

Respect Geholpen door de florissante olieopbrengsten kwam de stilgevallen Braziliaanse economie onder de linkse president weer op gang. Lula presenteerde Brazilië als 'land van de toekomst' en deed er alles aan respect af te dwingen in de wereld. "We zijn eindelijk eersteklas burgers'', zei hij toen Rio de Janeiro de Olympische Spelen van 2016 kreeg toegewezen. Als voormalig vakbondsleider kon Lula het ook goed vinden met het bedrijfsleven en de banken. Volgens de rechter té goed. Omdat hij voor bouwbedrijf OAS opdrachten van het olieconcern Petrobas, voor de helft eigendom van de staat, zou hebben geregeld, moet de oud-president nu vooralsnog de gevangenis in. Lula mag van de rechter in afwachting van het hoger beroep op vrije voeten blijven.

