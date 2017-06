Brandweer Londen: Geen idee hoeveel slachtoffers er zijn

Het officiële aantal doden van de gisteren volledig verwoeste Grenfell Tower is opgelopen tot zeventien, zegt de politie. Bijna tachtig mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. Er liggen nog ruim dertig gewonden in verschillende ziekenhuizen.

Gevreesd wordt dat het dodental nog sterk zal stijgen, want er zijn nog tientallen mensen vermist. Hoeveel slachtoffers er zijn wordt pas duidelijk wanneer de brandweer de hele flat heeft kunnen controleren, en dat kan op dit moment nog niet, omdat de hoeken van het flatgebouw mogelijk instabiel zijn. De centrale structuur is nog wel intact.

Vandaag wordt opnieuw naar de stabiliteit van het pand gekeken. Als het veilig blijkt, kan overal het onderzoek doorgaan, aldus brandweercommandant Andy Cotton. Het kan nog weken duren voordat het pand volledig is onderzocht, aldus Cotton. Hij zei niet te verwachten dat er nog overlevenden worden gevonden.

De brand is inmiddels geblust, maar de 24 verdiepingen tellende torenflat smeult nog na. Van het gebouw vallen nog voortdurend stukken puin naar beneden. Het pand ten westen van het Londense centrum is gebouwd in 1974 en telde 120 woningen. Het was een paar jaar geleden gerenoveerd. De bewoners zijn door de autoriteiten voorlopig ondergebracht in een sportcomplex.

Ratten in de val

Over de oorzaak van de ramp in de torenflat is nog weinig bekend. Er is gesuggereerd dat het vuur 'simpel' ontstond: door een kortsluiting in een koelkast. Getuigen verklaarden dat de brand omstreeks één uur ’s nachts ontstond op een lagere verdieping. Veel bewoners van hoger gelegen etages zaten daardoor als ratten in de val.

Onmiddellijk na de ramp is een discussie losgebarsten over de veiligheid van torenflats zoals de Grenfell. Sommige overlevenden zeiden dat de bewoners meerdere keren de beheerders te kennen hebben gegeven dat zij de brandveiligheid van het gebouw niet vertrouwden. Een actiegroep van bewoners, de Grenfell Action group, klaagde al sinds 2013 over problemen met de brandveiligheid.