Brandweer druk met natuurbranden door aanhoudende droogte en wind

De brandweer was afgelopen weekend vooral in Brabant en Limburg druk met het blussen van natuur- en bermbranden. Bij afvalverwerkingsbedrijf Twence in Hengelo stond een berg bedrijfsafval van 100 bij 100 meter en 20 meter hoog in lichterlaaie, waarschijnlijk door broei. Defensie hielp daar met een Chinook-helikopter. Per keer kon de heli 10.000 liter water over het brandende afval uitstorten.

Waterbedrijven riepen afgelopen vrijdag op om bewust met water om te gaan

Officieel hoort het jaar 2018 nu bij de 5 procent droogste jaren in een eeuw. Preciezer: in slechts 5 procent van alle jaren sinds het begin van de neerslagmetingen in 1906, was het op 1 juli zo droog als zondag. Ook de komende twee weken wordt er geen regen verwacht. Nederland kan daardoor te maken krijgen met een neerslagtekort van ruim 210 millimeter. De meteorologen van het KNMI spreken van een tekort als er meer neerslag verdampt dan er uit de lucht valt. In augustus 2003, toen een uitgedroogde veenkade bij Wilnis doorbrak, was het overigens nog droger: het neerslagtekort was toen 235 millimeter.

Water Waterbedrijven riepen afgelopen vrijdag al op om bewust met water om te gaan: Volgens het Noord-­Hollandse PWN gebruiken Nederlanders deze dagen 40 procent meer water dan normaal – vooral om de tuin te sproeien. Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf van het land, zegt dat het totale gebruik nu op meer dan een miljard liter per dag ligt. Volgens drinkwaterbedrijf Brabant Water valt nog niet te zeggen of mensen gehoor geven aan de ­oproep. Er is volgens de woordvoerder ook niet echt sprake van een ­tekort. “De waarschuwing gaat ons vooral om de piekmomenten, zoals ’s ochtends als iedereen gaat douchen. Piekverbruik kan ertoe leiden dat de waterdruk minder wordt.”