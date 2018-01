Brandende tanker China lekte aardoliecondensaat

Condensaat is geur- en kleurloos, wat het opruimen sterk bemoeilijkt

Nu het schip al drie dagen in brand staat, groeien de zorgen over de gevolgen voor het milieu. Het gelekte condensaat vormt een grotere ecologische bedreiging dan zware, ruwe olie. John Driscoll van het bedrijf JTD Energy Service, gespecialiseerd in oliehandel, vertelde op de BBC dat condensaat zich beter vermengt met water. Dit maakt het volgens Driscoll lastiger op te ruimen. Omdat het condensaat geur- en kleurloos is, is bovendien lastig te zien hoe ver de vervuiling reikt.