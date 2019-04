Brandende Notre-Dame raakt de ziel van Frankrijk

De brand in de Notre-Dame ontstond aan het begin van de avond door nog onbekende oorzaak, mogelijk op een van de steigers op het dak. Aan de kathedraal, gebouwd tussen de twaalfde en veertiende eeuw, vonden de laatste tijd schoonmaakwerkzaamheden plaats. De houten spanten van de zolder, stammend uit de dertiende en ­negentiende eeuw, vatten snel vlam. Hierna stortte de spits op het dak in, het hoogste punt van het gebouw.

Blussen vanuit de lucht is niet ­mogelijk omdat te grote hoeveelheden water de structuur van het monument konden verzwakken. Een groot probleem is de hoogte van het ­gebouw: de langste ladder waarover de brandweer beschikt, is iets meer dan dertig meter lang. Het dak is veel hoger. De hele avond werd ­gevreesd voor het instorten van het plafond waarboven zich de brandende zolder bevindt.

Het verloop van de live uitgezonden brand – waarbij geen slachtoffers vielen – zorgde voor verbijstering. ­President Emmanuel Macron stelde vanavond een belangrijke televisietoespraak uit en spoedde zich naar de plaats des ­onheils. “Het is verschrikkelijk om een deel van onszelf in vlammen te zien opgaan”, verwoordde hij het gevoel van velen.

De brandweer is vanavond met groot materieel uitgerukt. Zo'n 400 brandweerlieden zijn aanwezig. De brandweer heeft goede hoop dat een groot deel van de kathedraal gered kan worden, werd even na elf uur duidelijk. De twee vierkante torens aan de voorkant van de kerk zijn gered aldus de brandweer. Wel lijkt twee derde van het dak verwoest.

De burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, roept iedereen in Parijs op de brandweer de ruimte te geven en uit de buurt van de Notre-Dame te blijven. Op veel plekken in Parijs staan vanavond mensen te kijken naar de brand in de kathedraal, melden Franse media. Ze zouden huilen en in shock zijn.

Ook vanuit andere landen wordt geschokt gereageerd op de brand. “Zo erg om die enorme brand te zien in de Notre-Dame-kathedraal in Parijs”, laat de Amerikaanse president Donald Trump via Twitter weten. Hij stelt voor om blusvliegtuigen in te zetten om de brand te blussen en vindt dat er snel moet worden opgetreden. “Must act quickly!”. De Europese Raad-voorzitter Donald Tusk noemt de kathedraal “de Notre-Dame van heel Europa”. De Londense burgemeester Sadiq Khan zegt op Twitter dat “Londen vandaag rouwt met Parijs”.

Ontroostbaar

De Notre-Dame is een nationaal symbool, een embleem dat zijn religieuze functie ruimschoots overschrijdt. ­Victor Hugo’s beroemde ­roman ­‘Notre-Dame de Paris’ uit 1831 – het verhaal over Quasimodo en ­Esmeralda – droeg zeker bij aan deze status. ­De schrijver wilde met zijn verhaal ook ­pleiten voor het behoud van ­monumenten als de Notre-Dame, waarvoor in zijn tijd niet veel aandacht was. De laatste jaren is de kerk met dertien tot veertien miljoen toeristen, zo’n 30.000 bezoekers per dag, het meest bezochte en gefotografeerde monument van Europa.

De populaire radio- en televisiejournalist Stéphane Bern, die in ­opdracht van Macron een offensief leidt om monumenten te herstellen, was ontroostbaar. “Wie had ooit kunnen bevroeden dat we deze beelden zouden zien. Het hart, de ziel van ­Parijs en Frankrijk is geraakt.”