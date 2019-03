Brand of niet, Zaltbommel krijgt de grootste carnavalsoptocht ooit

Twee weken geleden brak er brand uit in de loods van carnavalsvereniging De Wallepikkers. Resultaat: alle praalwagens, veel gereedschap en bijna alle voertuigen gingen in vlammen op. De totale schade wordt door voorzitter Martijn Derks geschat op 100.000 euro.

En toch gaat zaterdag in Mispelgat, zoals de stad tijdens carnaval heet, de optocht van start - met een recordaantal deelnemers. “De optocht is groter dan ooit”, zegt Derks aan de telefoon. “We hebben liefst 31 inschrijvingen en dat is voor Mispelgat enorm veel. Er zijn door de brand helaas niet heel veel grote wagens dit jaar, maar er hebben zich wel meer loopgroepen aangemeld. Allemaal uit Zaltbommel en omgeving ja. Als we hadden gewild, hadden we ook wagens uit andere delen van het land kunnen hebben, maar we hebben uiteindelijk besloten om het op onze manier te doen.”

De brand heeft echt geleid tot verbroedering Martijn Derks, voorzitter carnavalsvereniging De Wallepikkers

De brand zorgde in Mispelgat de laatste weken voor een enorme gemeenschapszin. Overal kwamen plotseling geld en goederen vandaan. “Twee meisjes zijn met een glazen pot van deur tot deur gegaan om geld op te halen”, vertelt Derks. En er belde een mevrouw die een lasapparaat aanbood, omdat het ding sinds het overlijden van haar man toch maar stof stond te vangen.

Uit alle delen van het land kwam hulp, van Den Haag tot Bergen op Zoom. Zaterdagavond wordt op een feestavond de tussenstand van de inzamelingsactie bekendgemaakt. 100.000 euro is het nog niet, maar het feest in Zaltbommel is wel gered. Derks: “Het heeft echt geleid tot verbroedering. In een tijd dat her en der de animo voor carnaval afneemt, is dat toch fijn.”

