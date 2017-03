Brand in Schipholtunnel ontwricht verkeer

Die goede raad volgde op een brand in de Schipholtunnel, vanmiddag. Zeker de ochtendspits en misschien zelfs ook nog de avondspits zal morgen met overlast gepaard omdat autoverkeer vanuit Amsterdam naar Schiphol (en verder) niet door de tunnel kan vanwege de gevolgen van die brand.

De tunnel ging vanmiddag om ongeveer half drie dicht en dat leidde meteen tot verkeersoverlast. Die groeide in de avondspits tot een heus verkeersinfarct. Verkeer uit Amsterdam dat gewoonlijk via de A4 richting Den Haag rijdt, koos nu voor bijvoorbeeld de A5 en de A9, en daar liep het vervolgens al snel vast. Uiteindelijk waren de gevolgen ook op lokale wegen in de wijde omgeving en zelfs tot diep in Amsterdam merkbaar. Ook trams en stadsbussen op vrije banen liepen grote vertragingen op vanwege drukte op de kruisingen.

De brand brak uit in een ruimte naast de verkeerstunnel waar veel technische installaties staan. De brandweer was er snel bij, maar desondanks verbrandden ongeveer tweehonderd kabels. Onder meer de camera’s en de verlichting in de tunnel vielen daardoor uit.

Volgens Rijkswaterstaat zal het ongeveer 24 uur kosten om alle installaties weer aan de praat te krijgen. Zonder bijvoorbeeld werkend cameratoezicht kan de veiligheid van het verkeer in de tunnel niet gewaarborgd worden.

Rijkswaterstaat kan verder weinig anders doen dan zorgen voor goed aangegeven omleidingsroutes. “En als die vollopen, voor routes er nog ruimer omheen”, zegt een woordvoerster. Maar wie niet per se in de buurt moet zijn, wordt dringend aangeraden thuis te blijven.

Ook de NS hebben weinig speelruimte. De spoorwegen willen zich inzetten voor extra lange treinen, zegt een NS-woordvoerster. Maar zeker in de spits rijden al veel treinen op het traject Amsterdam-Schiphol en die hebben vaak al de maximale lengte. “Die treinen zullen dus heel druk zijn.”

