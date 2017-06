Brand in Londen: dertig doden, wellicht nog veel meer

Naast de vreselijke gevolgen van de brand die inmiddels duidelijk zijn, is de onzekerheid het grootste probleem voor veel nabestaanden en overlevenden. Hoeveel mensen waren er in de Grenfell-toren in Kensington? En wanneer weten we wie alle slachtoffers zijn?

Er zijn nog 76 mensen vermist. De politie verwacht niet dat er nog overlevenden gevonden worden.

Daarover konden politie en brandweer in een persconferentie bij de toren weinig duidelijkheid geven. Het zoeken in het gebouw blijft een lastige en gevaarlijke klus, zoveel is wel duidelijk. De toren is zwaar beschadigd en dat bemoeilijkt zoekacties.

Vermist Dat het aantal slachtoffers verder zal oplopen is volgens de politie wel zeker. Er zijn nog 76 mensen vermist. Op de vraag of het aantal slachtoffer tot boven de honderd zal stijgen, zei politiecommandant Stuart Cundy dat hij alleen maar kon hopen dat het totaal 'niet in de drie cijfers' gaat lopen. De betrokkenen zullen geduld moeten hebben. "We zullen het definitieve aantal pas noemen als we zeker zijn", zei Cundy. Hij verwacht niet dat er nog overlevenden gevonden worden. 24 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis, de helft van hen is er ernstig aan toe. We zullen het definitieve aantal pas noemen als we zeker zijn Politiecommandant Stuart Cundy De brand ontstond in de nacht van dinsdag op woensdag. Het gebouw met sociale huurwoningen vatte snel vlam. In Groot-Brittannië is een hevige discussie losgebarsten over de brandveiligheid van de Grenfell-toren die te wensen overliet, over de inzet van brandweer en politie en de voorschriften. Premier Theresa May heeft de rampplek bezocht, net als oppositieleider Jeremy Corbyn. Zij spraken ook met gewonden, overlevenden en nabestaanden. De Britse koningin Elizabeth en haar kleinzoon, prins William, bezochten gisteren vrijwilligers die zich inzetten voor de overlevenden en nabestaanden. Commandant Cundy zei dat de politie nog zoekt naar aanwijzingen voor brandstichting of een ander misdrijf. Lees ook de reportage: Verdriet en woede in Notting Hill

