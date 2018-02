Bradley Martin (1941-2018) ging undercover voor olifanten en neushoorns

De man viel zelfs op in een grote menigte door zijn lange gestalte met een bos witte haren die veel weg had van de manen van een leeuw. Bovendien droeg hij steevast opmerkelijke pakken die altijd waren voorzien van kleurige pochetten. En zelden ging hij de deur uit zonder een zware leren tas vol papieren.

Bradley Martin begon zijn leven in de VS waar hij geografie studeerde. Een reis naar Kenia begin jaren zeventig veranderde echter zijn leven. Hij raakte gefascineerd door olifanten, de reuzen van het Afrikaanse continent. Een ontmoeting met Iain Douglas-Hamilton, de Britse oprichter van Save the Elephants in Kenia, deed hem besluiten niet alleen van beroep te veranderen maar ook van woonplaats. Hij vestigde zich in Kenia en begon aan onderzoeken over de schadelijke gevolgen van de handel in ivoor en hoorns van neushoorns voor het voortbestaan van de dieren.

Martin bond de strijd aan met de illegale ivoorhandel

Bradley Martin arriveerde in Kenia tijdens de hoogtijdagen van de olifantenjacht, waardoor de aantallen van de dieren in de jaren tachtig met de helft waren gereduceerd. In 1989 werd het wereldwijd verboden om te handelen in ivoor en de hoorns van neushoorns. Maar illegaal ging het gewoon door.

Het werkterrein van Bradley Martin lag vooral in Azië waar ornamenten gemaakt van ivoor een populair statussymbool zijn. Aan de hoorns van de neushoorns wordt daar medicinale waarde toegekend en ze zouden een potentieverhogende stof bevatten, een alternatief voor Viagra.

China was de grootste en belangrijkste afzetmarkt voor ivoor. Bradley Martin geloofde dat corruptie en de vraag vanuit China de belangrijkste oorzaken waren van olifantenstroperij. "Het aantal Chinezen in Afrika heeft een miljoen bereikt. Onder hen zijn de kopers van illegaal ivoor", zei hij ooit.

Bradley Martin vertelde de autoriteiten in de Aziatische landen altijd de ware beweegreden voor zijn bezoeken. Maar als hij onderdook in de schimmige wereld van de illegale handel in dierproducten gaf hij zich uit als potentiele koper. Smokkelaars en handelaren geloofden hem waardoor hij in staat was grote hoeveelheden data te verzamelen en ongehinderd te fotograferen.