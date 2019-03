Brabantse werf bouwde voor tientallen miljoenen twee luxe jachten, maar waar kwam dat geld vandaan?

Tweeënhalf jaar heeft hij erop moeten wachten. Maar in het voorjaar van 2009 kan de Russische senator Valentin Zavadnikov eindelijk het water op met zijn gloednieuwe, 47 meter lange jacht Celestial Hope. Het schip, dat zo’n 30 miljoen euro heeft gekost, is gebouwd door de Brabantse scheepsbouwer Heesen.

Aan luxe ontbreekt het niet: aan boord heeft Zavadnikov een sauna en een jacuzzi, zes slaapkamers, een groot kantoor en een bar. Alleen de ruimte voor het scheepspersoneel viel wat kleiner uit dan gedacht, zo staat in een folder van de ontwerper van het schip. Het interieurontwerp is geïnspireerd op de romantische Hollywoodfilm ‘Something’s Gotta Give’, die zich afspeelt in een rijke badplaats net buiten New York. Met zijn lambriseringen, donkere vloeren en leren fauteuils doet het interieur Amerikaans aan. Om er een Russische touch aan te geven, heeft Zavadnikov een grote collectie Russische kunst aan boord.

Aan boord komt een enorme jacuzzi van waaruit Zavadnikov films kan kijken, die worden geprojecteerd op een waterval die vanaf een hoger gelegen dek in het bubbelbad valt

Heesen ontvangt de betalingen voor deze boot van Purus Limited, een bedrijf uit het netwerk dat de Russische Troika bank heeft opgezet om dubieus Russisch geld Europa in te krijgen. Zavadnikov, de eigenaar van de boot, is naast senator ook bestuurder bij Troika Dialog, de bank die via Litouwen geld witwaste. Heesen gaat niet in op vragen over deze betaling en de Rabobank, waar de betalingen voor Heesen binnenkwamen, zegt niet te kunnen reageren op vragen over individuele klanten.

Grootste schip ooit Terwijl de Russische senator op zijn nieuwe schip feestend de havens van Mallorca en Monaco aandoet, is Heesen al weer bezig een nieuw jacht voor hem te bouwen. Deze Quinta Essentia wordt het grootste schip dat Heesen ooit heeft gemaakt. Aan boord komt een enorme jacuzzi van waaruit Zavadnikov films kan kijken die worden geprojecteerd op een waterval die vanaf een hoger gelegen dek in het bubbelbad valt, zo blijkt uit een folder van de scheepsbouwer. De boeg wordt bordeauxrood, in de kleur van de Merlot uit Zavadnikovs privé-wijngaard in Toscane. Voor de bouw van deze boot ontvangt Heesen 30 miljoen euro, afkomstig van Molly Enterprises, een ander bedrijf in de wasmachine. De boot wordt opgeleverd in maart 2011, twee jaar na Zavadnikovs eerste boot. Het is niet de eerste keer dat Heesen luxe jachten bouwt voor dubieuze klanten. Uit de Paradise Papers bleek dat Heesen via een ingewikkelde constructie een boot verkocht aan Kola Aluko, een man die in Nigeria en de Verenigde Staten wordt vervolgd voor de omkoping van de toenmalige minister van olie in dat land in ruil voor gunstige olieconcessies. Ook bleek al in 2014 uit het journalistieke onderzoek LuxLeaks dat voormalig eigenaar Frans Heesen en zijn familie na de verkoop van zijn bedrijf een fiscaal gunstige constructie had opgezet via Luxemburg.

