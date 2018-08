Brabantse jeugdzorginstelling sluit vanwege drugsoverlast

Het terrein van de Lievenshove, waar jongeren verblijven die vanwege hun thuissituatie of hun gedrag uit huis zijn geplaatst, is volgens Van Nunen “onoverzichtelijk en moeilijk te overzien en te beveiligen”. Er liep al permanent bewaking rond op het terrein, maar dat heeft niet kunnen voorkomen dat er rondom de instelling drugs verhandeld worden en dat de bewoners er mee in aanraking komen.

Lees verder na de advertentie

In maart vorig jaar gedroeg een groepje meiden zich zo agressief dat het personeel de politie moest bellen

Het helpt volgens Van Nunen niet dat het terrein vlakbij een stad (Breda) ligt, waardoor dealers er gemakkelijk kunnen komen. “Dan kun je wel het hele terrein afsluiten, maar wij leveren zorg”, zegt Van Nunen. Hij wil niet dat de instelling er uit gaat zien als een gevangenis. “Bovendien gaan kinderen ook gewoon naar school of naar de bioscoop.”

Incidenten Afgelopen jaren waren er een aantal geweldsincidenten waar jongeren van de Lievenshove bij betrokken waren. In maart vorig jaar gedroeg een groepje meiden zich zo agressief dat het personeel de politie moest bellen, het jaar daarvoor was een van de bewoners betrokken bij een woningoverval op een 81-jarige man. Minderjarige bewoonsters zijn kwetsbaar gebleken voor meerderjarige mannen die uit waren op seks. Minderjarige bewoonsters zijn kwetsbaar gebleken voor meerderjarige mannen die uit waren op seks “We denken in de jeugdzorg na over de wenselijkheid van grote instellingen als de Lievenshove”, zegt Van Nunen. “We willen zo veel mogelijk een thuissituatie creëren voor kinderen. Maar de doelgroep wordt steeds complexer.” Hoe dat komt, weet hij niet goed. “Binnen de gehele jeugdzorg wordt herkend dat jongeren extremer gedrag zijn gaan vertonen. Maar daar is nog geen goede verklaring voor. Misschien heeft het te maken met de hoeveelheid prikkels die kinderen tegenwoordig te verduren krijgen. Hier in Brabant zitten we ook nog eens met zware drugsproblematiek. Ook loverboys zijn een probleem.”

Veilig klimaat Of de problemen op de Lievenshove te wijten zijn aan de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015, waardoor gemeenten er nu verantwoordelijk voor zijn? Van Nunen: “Dat lijkt mij een iets te boude stelling. Het is wel zo dat we nog aan het zoeken zijn hoe we de samenwerking tussen alle partijen goed moeten regelen.” De 45 jongeren die nu op de Lievenshove wonen, moeten voor 1 december verdeeld zijn over twee andere locaties van Juzt. Het risico daarvan is dat de problematiek zich vanuit Oosterhout gaat verplaatsen. “Dat is een zorg”, erkent Van Nunen. “De locaties waar de kinderen heen gaan, zijn nu wel veilige plekken. We moeten goed overleggen hoe we kunnen blijven zorgen voor een veilig leef- en werkklimaat. Zonder dat een instelling een gevangenis gaat worden.”

Lees ook:

Hulpverleners jeugdzorg noemen elkaar incompetent en schuiven verantwoordelijkheden af De decentralisatie van de jeugdzorg heeft gezorgd voor een cultuur van wantrouwen onder zorgprofessionals.