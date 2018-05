Brabantse biogaspionier naar Franse energiereus

Biogas Plus, een Brabants bedrijf dat biogasinstallaties ontwerpt, bouwt en beheert, komt in handen van de Franse energiereus Engie (omzet: 66 miljard, 153.000 medewerker). Engie ziet toekomst in 'groen' gas en Biogas Plus heeft op dat terrein veel kennis in huis.

Lees verder na de advertentie

Biogas Plus, waar 24 mensen werken, heeft de afgelopen jaren 'enkele tientallen' vergisters gebouwd en er even zoveel omgebouwd, voornamelijk in Nederland, zegt directeur Wim Kuster. Zo'n vergister zet mest om in biogas dat te gebruiken is voor de opwekking van warmte en stroom. Het bedrijf ontwerpt, maakt en beheert ook installaties om mest, slib en houtresten te drogen.

Daarnaast is het in Deurne gevestigde Biogas Plus een van de drie leveranciers van kleine mestvergisters die op initiatief van zuivelcoöperatie FrieslandCampina en met financiële steun van de overheid, bij mogelijk honderden melkveehouders worden geplaatst. Melkveehouders kunnen die stroom gebruiken voor hun eigen bedrijfsvoering en het overschot leveren aan het stroomnet. Biogas Plus heeft momenteel vijf van die vergisters in aanbouw, zegt Kuster. Engie is, volgens een woordvoerder van de Nederlandse poot van het concern, vooral geïnteresseerd in warmte-opwekking.

De productie van groen gas - gas gemaakt van mest, van groente-, fruit- en tuinafval en rioolslib - stelt nu nog niet veel voor. Het is ook veel duurder dan gewoon gas. Maar de verwachting is dat de vraag naar groen gas sterk zal stijgen, zeker nu de aardgaswinning uit het Groninger veld op termijn zal worden gestaakt en het gebruik van fossiele brandstoffen, waaronder aardgas, moet worden teruggedrongen. Groen gas kan een alternatief zijn voor gewoon aardgas.

(Tekst gaat verder onder illustratie)

© biogasplus

Vorige week nog verscheen een studie van milieu-expert Jan Paul van Soest, waarin de gassector een lans breekt voor het gebruik van groen gas. Volgens de sector kunnen grote fabrieken moeilijk zonder aardgas en datzelfde geldt voor (de verwarming van) veel oude huizen. Groen gas zou aardgas kunnen vervangen. Het is anders van samenstelling dan aardgas, maar na een paar bewerkingen is het dat niet meer. Engie, een van de grootste energiebedrijven van Europa en een van de drie grootste stroomproducenten van Nederland, wil een grote leverancier van groen gas worden. Het bedrijf ziet het als 'een duurzaam alternatief voor aardgas dat nog lang niet is uitontwikkeld'. Bij dat uitontwikkelen moet Biogas Plus helpen.