Brabant akkoord met omstreden maatregelen voor veeboeren

Provinciale Staten bevestigden dat verouderde veestallen versneld in 2022 moeten voldoen aan strengere eisen om de uitstoot van ammoniak, fijnstof en stank te verminderen. Bovendien komt er vanwege gezondheidsrisico's per direct een tijdelijke stop op de bouw of uitbreiding van geitenstallen.

Wat op die lange dag in en rond het Noord-Brabantse Provinciehuis de meeste indruk maakt? Dat is de halve minuut stilte die de ‘trotse jonge boer’ Willem Berkers laat vallen. Als inspreker krijgt hij negentig seconden om zijn bedrijf te redden.

De varkenshouder legt zichzelf het zwijgen op, zodat de aanwezige Statenleden nog eens heel goed kunnen nadenken over het besluit dat ze vandaag nemen. Het pakket maatregelen voor een duurzamer veehouderij moet van tafel, vinden Berkers en de honderden boeren die hun stem laten horen in Den Bosch.

Zelden zal het zo druk geweest zijn bij een Statendebat. Er staat ook wat op het spel, benadrukken alle aanwezige boeren. Zij zien zich door het nieuwe beleid voor grote, extra investeringen geplaatst. Belangrijkste angel: veehouders moeten verouderde stallen al voor 2022 moderniseren, zodat ze minder stikstof uitstoten. Eigenlijk zouden ze hiervoor tot 2028 de tijd hebben, maar het provinciebestuur wil dit versnellen om verdere aantasting van milieu en leefbaarheid te stoppen. Boeren en voerproducenten spreken schande van deze ‘onzalige plannen’, die volgens hen veel bedrijven de kop zullen kosten. “Op mijn dertigste ben ik geen trotse boerin meer”, vreest Loes van de Pas. De agrariërs vragen uitstel en een enkeling kondigt schadeclaims aan. Ze voorspellen verdere schaalvergroting, omdat alleen grote bedrijven die extra investeringen kunnen opbrengen. ‘Boeren horen bij Brabant’ is hun gezamenlijke boodschap.

Gebakken luchtwassers

Anton van Lijssel reageert hierop: “Boeren horen bij Brabant, maar zo veel varkens niet.” Hij is een bezorgde burger, want ook deze categorie Brabanders mengt zich in het debat. Zij vinden dat de provinciale plannen nog niet ver genoeg gaan. Reina van Dijk rept over ‘gebakken luchtwassers’. Deze burgers bepleiten eigenlijk een forse inkrimping van de veestapel, omdat het zo niet meer verder kan met de veehouderij in hun provincie. “Groningen in de grond, Brabant in de stront”, stelt Annelies Verbakel.

Buiten, op het voorplein van het Provinciehuis, staan boeren en burgers ook tegenover elkaar. Veehouders zijn in de meerderheid. Ze zijn met vijf trekkers gekomen, waarvan er één voorzien is van het spandoek ‘Van den Hout maakt alle boeren koud’. Die boodschap is gericht aan de door hen verguisde SP-gedeputeerde Johan van den Hout. De boeren zijn boos, maar de sfeer wordt nooit grimmig. Ook de bezorgde burgers, die pleiten voor ‘minder beesten’ en een ‘leefbaar Brabant’, krijgen broodjes verstrekt.