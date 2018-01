Brabander (70) start petitie om Groningers te steunen: 'Het is beschamend'

De Jong kent er niemand, komt er ook niet vandaan, maar de situatie in Groningen maakt hem al jaren boos. “Het is te gek voor woorden. Heel Nederland profiteert al tientallen jaren van het Groningse aardgas, maar de negatieve gevolgen worden door de overheid onvoldoende aangepakt. Die mensen zitten al jaren met ellende, angst en financiële schade”, zegt hij geagiteerd. “Als Groningen weer in het nieuws is denk ik: hoe zou ik me voelen als mijn huis in Groningen stond? En dan schaam ik me voor de manier waarop de Groningers worden behandeld”, zegt De Jong.

Zijn online petitie ‘Wij steunen Groningen’ krijgt bijval uit alle hoeken van het land. Zo ook van Greta Douma uit Zeeland, ­Lidwien Divendal uit Alkmaar, Anna-miek Hermes uit Sint Oedenrode en zelfs van Johan Wedema uit Paramaribo.

En er komen ook heel wat ondertekenaars uit Groningen. Dat ook bewoners uit het bevingsgebied de petitie tekenen had De Jong niet verwacht. “Ik kan het ze natuurlijk niet verbieden maar ik wil juist dat we vanuit andere provincies laten zien dat we solidair met ze zijn.”

De petitie ging maandag van start. Tot wanneer de petitie online blijft, moet De Jong nog bepalen: “Ik wil de online handtekeningen uiteindelijk per provincie sorteren. Zo moet de petitie vanuit alle provincies Den Haag bereiken.”