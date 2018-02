Boze tandartsen: 'Laat de minister mondhygiënisten zélf maar leren hoe ze gaatjes moeten vullen'

Alle 9000 tandartsen in Nederland hebben een oproep in de bus gekregen om hun stagiairs mondhygiëne niet meer te leren hoe ze gaatjes moeten boren of röntgenfoto's moeten maken. De Associatie Nederlandse Tandartsen (Ant) is woedend op minister Bruno Bruins van medische zorg, omdat hij vorige week heeft besloten, dat mondhygiënisten bij wijze van proef deze handelingen zelfstandig mogen uitvoeren.

Als de minister deze proef doorzet, mag hij zelf de lessen verzorgen, vindt de furieuze beroepsorganisatie. "De tijd van diplomatie is voorbij", reageert Ant-voorzitter Jan Willem Vaartjes. "Tandartsen kunnen hier niet langer aan meewerken." Het curriculum van de opleiding mondhygiëne kent een verplichte stageperiode van minimaal 45 dagen waarin de student meeloopt in een algemene tandartspraktijk.

Vaartjes is er niet op tegen dat mondhygiënisten deze handelingen uitvoeren. Het is goed als ze de werkdruk van een tandarts kunnen verlagen, maar het moet altijd in teamverband gebeuren. "Als een mondhygiënist denkt een klein gaatje te boren, maar het blijkt een complexe ontsteking te zijn, kan het goed misgaan als er geen tandarts in de buurt is."

Het plan om taken in de tandheelkunde anders te verdelen stamt van de voorganger van Bruins. Maar Edith Schippers stuitte in juni 2016 op zoveel verzet vanuit de Tweede Kamer en de praktijk, dat ze toezegde om de maatregelen met de beroepsgroep te bespreken. De nieuwe taken zouden goed in de opleiding worden ingepast en het hele veld zou er mee moeten instemmen.

De gesprekken daarover zijn afgelopen najaar gestart, maar kennelijk vond de minister die niet snel genoeg gaan. Vorige week liet hij de Tweede Kamer weten dat hij een experiment dat Schippers al voor ogen stond, doorzet voor de duur van maximaal vijf jaar.

Terwijl de Ant deze brief als 'een dolksteek in de rug' ervaart en verwacht dat veel tandartsen gehoor geven aan haar oproep, hoopt de andere tandartsenorganisatie, de KNMT, dat ze er nog in een gesprek met de minister uit kan komen. Maar ook de KNMT vindt het "buitengewoon onverstandig en schadelijk voor de zorg om te experimenteren met mondhygiënisten die buiten de tandarts om gaan boren".

