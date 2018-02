Boze reacties op transgendergrap bij 'Voetbal Inside'

Afgelopen vrijdag persifleerde Van der Gijp de Vlaamse tv-verslaggever Boudewijn van Spilbeeck, die besloten heeft verder als vrouw door het leven te gaan. Van der Gijp zat met een blonde pruik aan tafel en wilde voortaan Renate worden genoemd. Johan Derksen zei: "We moeten niet doen of dit normaal is".

COC Nederland en het Transgender Netwerk riepen gisteren sponsors op om het programma niet meer te steunen. PvdA en GroenLinks sloten zich bij hun oproep aan. De KNVB nam ook afstand van de uitingen van Van der Gijp en Derksen. De voetbalorganisatie stelt dat het zich de afgelopen jaren hard heeft gemaakt voor homo-acceptatie in de sportwereld. “Maar we zijn niet bij machte om iedereen die iets meent over voetbal te moeten zeggen op de juiste gedachten te brengen.”

Ook tv-presentator Arie Boomsma en voetballer Memphis Depay uitten gisteren scherpe kritiek. “Voetbalinside kan ik vanaf nu echt niet meer serieus nemen,” schreef de voetballer op Twitter.