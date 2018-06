Boze ouders in Maastricht: 'Het is één grote zooi hier op school'

Sven van Tilburg (17) was net zo vrolijk vandaag: hij had bericht gekregen dat hij is toegelaten bij de opleiding tot fotograaf in Heerlen. Tot de e-mail van zijn middelbare school als donderslag bij heldere hemel zijn moeders inbox binnenkwam. “Ik was geslaagd, met alle punten boven de zeven, maar daar heb ik dus helemaal niets meer aan”, zegt hij.

Weg wapperende vlag, weg bungelende schooltas. Het nieuws dat de examens van 354 leerlingen van het VMBO Maastricht zijn afgekeurd, was gisteravond terug te zien op de gezichten van leerlingen en ouders die aankwamen bij een spoedbijeenkomst in congrescentrum MECC aan de rand van Maastricht.

Sven: “Ik voel mij erg genaaid door de school. Als er nu sprake was van een fout in de examens in heel Nederland, dan was het minder erg geweest. Nu is het echt alleen onze school die de fout in is gegaan.” Svens nabije toekomst als fotografiestudent is nu onzeker, want waarschijnlijk moet hij - net als het grootste deel van de leerlingen - het hele jaar overdoen.

Haar vader: “Het is één grote zooi hier op school. Zij mag niet de dupe worden van een school die incompetent is.” Amber: “Het is altijd gedoe hier. Ik ben vorige week gebeld dat ik geslaagd was, we kregen zelfs een vlag uitgereikt om op te hangen. Ik had dit moeten zien aankomen.”

In de hal van het congrescentrum deelt moeder Miranda Dekkers A4’tjes uit waarop zij alle ouders vraagt samen met haar een zaak tegen de school aan te spannen. Een advocaat heeft zij die middag al geregeld. Ze omhelst een andere moeder en samen gaan ze naar de zaal, waar overigens geen journalisten binnengelaten worden. Met tranen in haar ogen zegt ze: “Mijn dochter heeft zo hard gewerkt dit jaar, dit is niet uit te leggen.”

Schreeuwen

Ook moeder Kelly Haan (33) betwijfelt de kwaliteit van de school. “Lessen worden niet gegeven of kinderen staan voor een lege klas. Mijn dochter Romy begreep niets van haar examen economie. Ze kreeg een vraag waarin de term marketingmix werd gebruikt, maar daar had ze nooit over gehoord. Ik dacht dat ze niet goed geleerd had, maar nu denk ik: misschien heeft ze die les wel echt nooit gehad.”

Het is even stil op de gang. Sven van Tilburg appt dat hij niet veel informatie krijgt van de bestuurders. Wat hij wel hoort, maakt hem boos. “Er wordt een beetje gedaan of de school er niets aan kan doen.” Opeens gaat de deur open: een moeder en dochter lopen de zaal uit. “Dit heeft geen zin, er wordt alleen maar tegen elkaar geschreeuwd. Wij gaan naar huis.”

Meerdere boze ouders volgen. Ze zijn niets wijzer, zeggen ze. Weten niet of ze hun vakantie moeten afzeggen. Er is sprake van eventuele herexamens in augustus, maar hoe dat precies in z’n werk gaat, is onduidelijk. De inspectie gaat de situatie van iedere leerling apart bekijken, zegt een moeder.

Sven appt foto’s van de besloten bijeenkomst: een theaterzaal, de bestuurders van de school en de onderwijsinspecteur achter een spreektafel op het podium, beveiligers in de hoek. Moedeloze leerlingen, her en der strijdbare gezichten. Kan hij - hoewel hij zijn opleiding dit jaar wel kan vergeten - toch even proeven aan het beroep van nieuwsfotograaf.