Boze ING-spaarders stappen over van bank na tumult over loonsverhoging voor topman

Volgens ASN is de toestroom direct te verklaren uit woede over de -salarisstijging van meer dan 50 procent voor de ING-topman. “Sinds afgelopen donderdag zien we een vertienvoudiging van het aantal nieuwe klanten ten opzichte van normaal”, zegt Suzy Bosland van ASN.

“Het leeuwendeel geeft daarbij dat zij willen overstappen uit onvrede over ING.” Ook bij SNS, net als ASN onderdeel van de Volksbank, zijn ‘enkele tientallen’ extra nieuwe klanten verwelkomd.

De drukte hield ook vrijdag aan, aldus Bosland, die verder niet wil speculeren over hoeveel klanten het uiteindelijk zal opleveren. “Het is niet in te schatten hoe lang dit aanhoudt. Je ziet wel initiatieven die oproepen tot overstappen, maar het is afwachten hoe dat loopt.”

Van de nieuwe klanten zit grofweg een derde al bij ASN met een spaarrekening, en zij willen nu ook hun betaalrekening overzetten. “Twee derde van de aanmeldingen zijn compleet nieuwe klanten voor ons.”

Groei

Ook bij Triodos is het veel drukker dan normaal: de bank meldt een verdubbeling in het aantal aanvragen dat zij wekelijks afhandelt. Sinds donderdag is de groei flink versneld, bevestigt een woordvoerder. “Dan gaat het om enkele honderden nieuwe klanten. Het is voor ons lastig speculeren over waarom klanten zich precies melden”, voegt de bank daaraan toe.

ING zegt geen beweging te zien in het aantal klanten dat opzegt bij de bank. Wel is het drukker bij de klantenservice, bevestigt een woordvoerder. “Er nemen inderdaad meer mensen contact op met de bank met vragen en ook op sociale media is er veel buzz. Maar we zien geen grote afwijkingen in in- of uitstroom.”

Dat laatste kan liggen aan het feit dat klanten veelal overstappen via de zogeheten overstapservice. Klanten melden zich dan bij hun nieuwe bank, waarna er een aantal dagen overheen gaat voordat de oude bank melding krijgt van de overstapper.

Het is niet voor het eerst dat klanten op grotere schaal overstappen van bank naar aanleiding van verontwaardiging over loonstijgingen. Begin 2015 lag zowel ING als ABN Amro onder vuur nadat de banken besloten de salarissen voor de top omhoog te gooien. In het geval van ABN Amro ging het destijds om 100.000 euro per jaar méér voor de leden van de raad van bestuur. Bij ING ging Ralph Hamers destijds van 1,27 naar 1,63 miljoen euro aan vast salaris, met bonussen zou hij dan uitkomen rond de 2 miljoen euro.

