Boze Franse vissers blokkeren havens en willen euro’s zien

Volgens de betogers vissen de Nederlanders grote stukken zee leeg en berokkenen ze hun Franse collega’s omvangrijke schade. De Franse vissers eisen compensatie van de overheid. “Wij zijn aan het einde van ons Latijn”, aldus Stéphane Pinto, een van de vissersvoormannen. “We voelen ons in de steek gelaten.”

In Calais, de belangrijkste passagiershaven van Frankrijk, blokkeerden Franse vissersschepen de toegang tot de kade – tot grote ergernis van de Britse veerbootmaatschappij P&O Ferries, die zich gedwongen zag zijn lijndienst op te schorten. “De haven van Calais is gesloten door een blokkade van Franse vissers”, twitterde P&O. “Op dit moment geen scheepsbewegingen in de haven.”

In het iets zuidelijker Boulogne-sur-Mer staken vissers autobanden in brand en wierpen ze barricades op. Ook mochten twee Nederlandse vissersschepen niet uitvaren. “Mijn Franse collega’s mochten wel weg, maar ik als Hollandse boot niet”, vertelde de Urker kapitein Wubbo Pasterkamp vandaag aan het radioprogramma ‘Nieuws en Co’. “Ze gebruiken allerlei fake news om die staking kracht bij te zetten. De pulsvisserij krijgt de schuld, maar het draait gewoon om geld. Door het slechte weer hadden ze geen inkomsten deze maand. Ze willen geld van de overheid zien.”

Pulsvissen

Het Europees Parlement stemde onlangs voor een verbod op pulsvissen, maar die uitslag is niet bindend. De uitspraak betekent slechts dat de Europese Commissie, het Europarlement en de lidstaten gaan overleggen over nieuwe regels. Tot die regels er zijn, mogen de Nederlanders, tot woede van de Fransen, doorgaan met hun omstreden vismethode. “De Nederlanders hebben de zee verwoest”, klaagt Christian Dubois, een vertegenwoordiger van de Franse visserij.

Ruim tachtig Nederlandse kotters gebruiken de pulstechniek. Daarbij wordt elektriciteit gebruikt voor het vangen van platvissen als schol, schar en tong, die vaak op de zeebodem zitten. Als de platvissen een stroomstootje krijgen van elektroden in het visnet, schrikken ze op en komen ze in het net terecht. Nederland ontwikkelde de methode ter vervanging van de boomkor, waarbij zware kettingen over de zeebodem worden gesleept om de platvissen te vangen.

Volgens de Nederlanders is de nieuwe methode duurzamer, omdat zij dankzij lichtere netten minder brandstof gebruiken. De werkwijze brengt volgens hen ook minder schade toe aan de zeebodem en levert minder ongewenste bijvangst op.

Maar de Franse vissers zijn niet overtuigd. Zij spreken van grootschalige ‘electrocutie’ van vissen en volledig leeggeplunderde visgronden. De Fransen stellen dat de Nederlanders met hun brute manier van werken beurse vissen van slechtere kwaliteit leveren.

Het conflict is in Frankrijk inmiddels uitgegroeid tot een cause célèbre. Zo’n 200 topkoks hebben aangekondigd dat zij in hun gerechten geen vis meer zullen verwerken die met de Nederlandse pulsmethode is gevangen.

