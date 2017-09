Boycot dwingt Qatar tafelzilver te verkopen

Wat hebben honderd dagen eenzaamheid Qatar gebracht? Het rijkste land ter wereld - dankzij enorme gasinkomensten en een kleine bevolking - wordt sinds 5 juni geboycot door andere Golfstaten en verkoopt nu de nodige bezittingen om aan geld te komen. Zo stoot het investeringsfonds van Qatar een deel van zijn belang in Tiffany's af, de winkelketen voor luxe-producten en sieraden.

De verkoop van 4,4 miljoen aandelen Tiffany's levert 417 miljoen dollar op, meldt persbureau Bloomberg op basis van informatie van de bank Morgan Stanley. Vorige maand verkleinde de Qatar Investment Authority (QIA) al zijn belang in Credit Suisse Group en vorige week verkocht het bijna z'n hele aandeel in de Russische oliemaatschappij Rosneft voor miljarden aan een Chinese partij.

Die verkopen leveren bijvoorbeeld geld op om de duurste voetballer ooit te kopen. Als eigenaar van Paris Saint-Germain betaalden Qatari's Barcelona 222 miljoen euro voor de Braziliaanse voetballer Neymar. Verder zijn de aanhoudende investeringen in infrastructuur kostbaar. Begin deze maand opende Qatar nog een nieuwe haven van 7,4 miljard dollar. Bij het openingsfeestje - vuurwerk en acrobatiek - waren Iran, Koeweit en Oman aanwezig als bevriende naties. Verder wacht het WK voetbal in 2022.

In de twee maanden nadat Saudi-Arabië, Egypte, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) de diplomatieke banden met Qatar doorsneden, omdat de gasproducent terroristen zou steunen en te innig was met Iran, injecteerde Qatar 40 miljard dollar in zijn economie en financiële sector, meldt kredietbeoordelaar Moody's in een nieuw rapport.

Hardst geraakt

Maar ook moest Qatar met spoed de handel, het toerisme en de financiele sector ondersteunen. Die sectoren zijn het hardst geraakt. In de eerste maand daalden de importen met 40 procent vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. Qatar was voor invoer afhankelijk van de landen die de boycot instelden, maar paste zich snel aan. Voor voedsel kon het bij Iran en Turkije terecht, al stegen de kosten aanzienlijk. Niet voor niets bezocht Qatars emir sjeik Tamim bin Hamad al-Thani gisteren op zijn eerste reis sinds de crisis de Turkse president Erdogan. Die leverde niet alleen voedsel, maar vergrootte ook de militaire aanwezigheid van Turkije in Qatar.

Angst bij investeerders zorgde ervoor dat er in juni en juli voor 30 miljard dollar is weggehaald bij banken van Qatar, volgens Moody's. De banken werden ondersteund door de centrale bank en volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) staat de overheid klaar om in te grijpen zodra er meer kapitaal het land uitstroomt. Het internationale bedrijfsleven loopt op eieren, want er wordt nadrukkelijk gekeken of iemand partij kiest.