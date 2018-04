Boven verwachting lekker bikken in de Bijlmerbajes

Het is lastig ons op de menukaart te concentreren, de omgeving leidt nogal af. Dus hier werd de was gedaan van Willem Holleeder en Cor van Hout, Klaas Bruinsma, Pistolen Paultje, Mohammed B., Ferdi E. en Volkert van der G. - het hele alfabet aan Nederlandse topcriminelen.

Restaurant ‘A Beautiful Mess’ is gevestigd in de wasserette van de oude Bijlmerbajes. De tafeltjes staan tussen menshoge wasmachines, de vloer is bedekt met industriële antisliptegels. We fantaseren een ontsnapping in een wagentje vol vuil wasgoed. Als de vriendelijke ober voor de tweede keer langskomt, bestellen we voor het gemak een combinatie van verschillende gerechten.

Jarenlang passeerde ik de zes imponerende torens van ’s lands bekendste gevangenis wekelijks met de trein, die op dat punt altijd net vaart begon te minderen voor een stop op het Amstelstation. Elke keer keek ik naar de getraliede ramen van de torens en probeerde me voor te stellen hoe het leven daarbinnen eruit zou zien. Van die sfeer kunnen we nu iets proeven, in het pop-uprestaurant. De ober vertelt enthousiast dat, na sluiting van een paar weken, nu toch duidelijk is dat dit restaurant nog het hele jaar open zal zijn. De bajes, bouwjaar 1978, gaat tegen de vlakte. Maar wanneer is nog niet bekend. En dus kunnen ook het tijdelijke hotel The Movement en de Escape Room voorlopig nog geboekt worden.

Er wordt gebouwd: het Bajeskwartier Op de plaats van het gevangeniscomplex moet een woonwijk komen die heel vrolijk ‘Bajes Kwartier’ gaat heten. Rond de gevangenis wordt al flink gebouwd, er verrijzen glanzende torenflats en imposante vrijstaande stadsvilla’s - een schril contrast met de uitgewoonde containerwoningen voor studenten en vage bedrijfjes die tot nog toe de buren van de gevangenis waren. Een deel van de strenge betonnen muur rond de bajes is al verwijderd - hier zat een aantal jaar een asielzoekerscentrum dat nu wordt ‘afgebouwd’. Terecht vond men dat je vluchtelingen niet achter die ongenaakbare muur kon opsluiten. Even verder, op het wandelpad tussen spoorlijn en bajes in, bezorgt de oude situatie toch nog koude rillingen: de slotgracht waar volgens de bordjes niet gevist mag worden, de hoge muur, de torens, de tralies. Alles even somber en grauw. Een bruggetje voert naar het voorplein dat al even kaal en onguur oogt. Om binnen te mogen, moeten we van een portier achter glas onze namen invullen en tijd van aankomst. Daarna gaan we door een tourniquetje en een detectiepoortje dat ogenschijnlijk niet meer in werking is. Het verhoogt de ‘slechts op bezoek’-gevangenis-ervaring.

Boven verwachting lekker Achter in het eerste binnenhof is het restaurant, waar het eten, dat inmiddels geserveerd is, boven verwachting lekker is. Gevulde kibbeh, humus, labneh met granaatappel, couscous met abrikoos en kip, auberginebolletjes waarvan ik de naam vergeten ben - allemaal gerechten uit het Midden-Oosten en dat is niet verwonderlijk; in het restaurant werken vluchtelingen met een status afkomstig uit Iran, Irak, Jemen, Syrië en Eritrea. En dat doen ze met overgave, zowel in de bediening als in de keuken. Zo is de Bijlmerbajes - tot het eind van dit jaar - een aanrader om een dagje Amsterdam af te sluiten: het Amstelstation is maar één metrohalte verwijderd, van daar reis je makkelijk verder.