Bouwman heeft Tour in zicht na winst bolletjestrui Dauphiné

Koen Bouwman is de naam, 23 pas en winnaar van de bergtrui in het Critérium du Dauphiné, het voorportaal van de Tour de France. Nou is die eerste rittenkoers geen zekerheid dat een rennerscarrière louter langs toppen verloopt. Daarvoor is meer nodig. Maar wellicht dat met Bouwmans eerste kennismaking met de Alpen iets moois is ontstaan.

Eerst de cijfers. De jongeling van Lotto-Jumbo stond gisteren op het podium bovenop Plateau de Solaison met een stevige voorsprong van vijftien punten op de nummer twee in het bergklassment, Fabio Aru. De Italiaan, fijnproever als het om bergen gaat, was in de laatste twee etappes in de Dauphiné niets ingelopen op de Nederlander. Bouwman, tweedejaars professional, had zaterdag zijn bollentrui met een tactisch doordachte manoeuvre nog steviger weten te zekeren. Door met een kopgroep mee te glippen vergaarde hij onderweg naar Alpe d'Huez opnieuw punten voor het bergklassement.

Bouwman, uit Ulft, verraste afgelopen dagen vriend en vijand in de Franse rittenkoers. "Zo goed als deze week heb ik nog nooit gefietst", zei hij bescheiden. De slotklim naar de 'Nederlandse berg' bleek zaterdag nog iets te veel van het goede voor de Gelderse renner. "Ik moest helaas lossen: het ging net even te snel voor mij."

Bouwman had dan ook geen oog voor het duel dat zich voor hem afspeelde tussen Chris Froome en Richie Porte om de gele leiderstrui. De drievoudig Tourwinnaar kon de Australiër niet volgen in de laatste kilometers toen Porte, Alberto Contador en Aru het tempo de hoogte injoegen. Froome zag zijn kansen op de slotrit gisteren als weinig hoopvol. Daar had hij gelijk in, maar het ging niet op de manier zoals de Brit had voorzien.

De rit naar Plateau de Solaison draaide voor Porte uit op een stevige deceptie. Het was de Deen Jakob Fuglsang die met de etappe aan de haal ging en uiteindelijk tien tellen overhield, dankzij bonusseconden, en Porte daarmee uit het geel reed.

Grotere kans

De vraag na een week waarin Froome flink op de proef werd gesteld is wat dit impliceert voor de Tour de France. Natuurlijk, er zijn nog iets minder dan drie weken te gaan en acht etappes zijn wat anders dan 21 loodzware ritten. Ook heeft de Engelsman zijn ervaring mee: hij weet naast Contador als enige wat het is de Tour te winnen en wat daar voor komt kijken. Anderzijds is zijn lamentabele vorm momenteel een richtpunt voor de concurrentie. Ze hebben voor het eerst een teken van zwakte gezien bij de man wiens ijzeren wil aan die van wijlen premier Margaret Thatcher doet denken.

Of Lotto-Jumbo een plek voor Bouwman inruimt in de Tourploeg is nog de vraag, maar na de Dauphiné is de kans daarop een stuk groter geworden. Het team stuur negen zogenaamde vrijbuiters naar Frankrijk. Zeker van een plek zijn Robert Gesink, sprinter Dylan Groenewegen en de gewezen schansspringer Primoz Roglic. De ploeg jaagt op etappeoverwinningen, is de bedoeling. Bouwman gaf dinsdag in de Dauphiné zijn teamgenoten alvast het goede voorbeeld. Het was meteen zijn eerste overwinning in zijn korte loopbaan.

Bouwman had nog een andere primeur: hij is de eerste Nederlandse renner in de Dauphiné die de bolletjestrui wint.