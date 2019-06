Bouwheld krijgt luxekeet met Playstation, badjassen en een bar

Zij lunchen met een broodtrommel met kleffe broodjes kaas in een wankele keet. En de staat van dat houten huisje op wielen is vaak bedroevend, weet de stichting Building Heroes. Het stinkt vaak in de schaftkeet, zegt de bemiddelaar en opleider van mensen in de bouw, infrastructuur en vastgoed. De keet staat soms op instorten of de stoelen zakken door.

Ze ontwerpen de gebouwen van de toekomst. En ondertussen ­zitten zij vaak in belabberde ­keten te eten. Willem Molengraaf, Building Heroes

“De helden in de bouw maken huizen, straten en werkplekken. Ze ontwerpen de gebouwen van de toekomst. En ondertussen ­zitten zij vaak in belabberde ­keten te eten. Dat probleem ­willen we nu eens agenderen”, vertelt Willem Molengraaf, een van de ­oprichters van Building Heroes.

Dus komt er een wedstrijd: Nederlands meest matige bouwkeet kan als prijs een schaftkeet winnen die aan luxe niets te wensen overlaat. Een gepimpte bouwkeet, met alles erop en eraan: denk aan een ruimte die gevuld is met een gigantische televisie met Playstation, een bar om na een lange werkdag aan te relaxen, badjassen en sloffen, een spiksplinternieuw koffiezetapparaat, voetenbadje én popcornmachine.

Tot eind juli kan iedere bouwvakker een video van zijn of haar droombouwkeet opsturen. Daar komt een toptien uit. Eind augustus wordt de winnaar bekend. Zij ontvangen dan ‘een paleis op wielen’.

