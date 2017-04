Bouwers staan in de rij voor Trumps muur

Het project is, op z’n zachtst gezegd, omstreden. De uitvoering is niet zonder gevaar. Toch zijn er bedrijven – mogelijk meer dan 200 – die eraan willen meewerken: de bouw van de muur van 3200 kilometer die president Trump graag ziet verrijzen op de grens van de Verenigde Staten en Mexico.

Gisteren sloot de periode waarin bedrijven zich konden aanmelden. Aanvankelijk lag de deadline op 29 maart, maar geïnteresseerde bedrijven hadden zo veel vragen dat de aanmeldingstermijn een week werd verlengd. Volgens The Wall Street Journal hebben meer dan 200 bedrijven belangstelling. Daaronder zitten er waarschijnlijk veel die alleen een deel voor hun rekening willen nemen.

Extra kosten

Naast die ‘technische’ aspecten moeten bedrijven met meer rekening houden. Met extra kosten voor beveiliging van hun personeel bijvoorbeeld. De politie komt alleen in actie als sprake is van een vijandige aanval op muurbouwers.

En er zijn ‘bijkomende’ kosten. Een paar gemeenten in Californië kondigden aan geen zaken meer te doen met bedrijven die meewerken aan de muur. De staat Californië, tegenstander van de muur, overweegt datzelfde en er gaan geluiden dat twee grote Californische pensioenfondsen niet meer zouden moeten beleggen in zulke bedrijven. Soortgelijke discussies spelen elders. In Parijs bijvoorbeeld. Dat wil niet meer werken met de grote cementmaker LafargeHolcim als dat cement zou leveren voor de muur.

Gemeenten in Californië kondigden aan geen zaken meer te doen met bedrijven die meewerken aan de muur

In Mexico zijn die discussies er eveneens. Aanvankelijk meldde Cemex, een van de grootste leveranciers van bouwmaterialen en cement in de wereld, dat het wilde meebouwen. Het Mexicaanse bedrijf zei dat het goedkoper kon dan zijn Amerikaanse concurrenten. Cemex kwam onlangs op dat plan terug. De Mexicaanse regering kan het Mexicaanse bedrijven niet verbieden mee te bouwen. Maar een minister raadde dat onlangs wel af. Het aartsbisdom Mexico ook.

Wie de aanbesteding wint, wordt vermoedelijk in mei bekend. Of de muur er ook echt komt, is dan waarschijnlijk nog onzeker. Trump mag dan pal achter ‘zijn’ muur staan, het is de vraag of hij steun krijgt van het Congres. Als hij die krijgt, is de vraag of het Congres de financiering van zijn plannen goedkeurt.

De muur zal 12 miljard dollar (Trump) of 21 miljard (experts) of nog meer (andere deskundigen) gaan kosten. Hoe dat wordt betaald, is nog niet bekend.

Lees ook: Kerk waarschuwt Mexicanen: bouw niet mee aan Trumps muur