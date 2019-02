Bouwbedrijven willen minder risico dragen

Ook willen zij hogere vergoedingen ontvangen voor het maken van plannen die bij een aanbesteding niet worden uitverkoren. De bouwers zullen hun bezwaren en wensen voorleggen aan minister Van Nieuwenhuizen (infrastructuur).

Het gesprek met de bewindsvrouw werd woensdag aangekondigd door Rob van Wingerden, bestuursvoorzitter van Bam, Nederlands grootste bouwbedrijf, tijdens de presentatie van Bams resultaten over 2018. De bouwsector klaagt al jaren over de aanbestedingsprocedures bij grote projecten.

De bouwers vinden dat de overheid hen dwingt grote risico’s te nemen – ook risico’s waarop zij geen invloed hebben. Daarnaast willen ze dat bouwbedrijven die een aanbesteding hebben verloren 80 procent van de kosten voor het maken van plannen vergoed krijgen. Vooral bij grote projecten, zoals de verdiepte aanleg van de ringweg A10 bij de Amsterdamse Zuid­as, kost die plannenmakerij vele miljoenen euro’s. Nu krijgen bedrijven een vijfde tot een derde van de gemaakte kosten terug. De bouwers willen ook af van de boetes die (soms) moeten worden betaald als projecten niet op de afgesproken tijd klaar zijn.

Crisisjaren

Dat ze pas nu, na jaren klagen in de media, gezamenlijk optrekken richting minister komt volgens Van Wingerden doordat vrijwel alle grote bouwers last hebben gehad van de aanbestedingsprocedures. Daarbij, erkende de Bam-topman, staan de bouwers nu veel sterker dan in de crisisjaren.

Toen accepteerden de bouwbedrijven grote risico’s, omdat ze anders zonder werk dreigden te komen zitten. Nu is er werk zat en kunnen bedrijven het zich permitteren projecten te laten lopen als die naar hun inzicht te risicovol zijn. Bam deed dat in 2018 een paar keer. Zo liet het bedrijf de aanleg van de verlenging van de A15 bij Nijmegen aan zich voorbijgaan.

Van Wingerden zei ook dat er de laatste jaren al het nodige is veranderd bij aanbestedingen en dat Rijkswaterstaat bij sommige projecten meer risico’s op zich nam dan voorheen gebruikelijk was.

Hoewel Bam niet inschreef op sommige tenders en selectiever is geworden bij het aannemen van projecten, kwam de omzet in 2018 (7,2 miljard euro) toch beduidend hoger uit dan in 2017 (6,5 miljard). Ook de orderportefeuille is dikker. Bam haalde 37,5 procent van zijn omzet in Nederland en boekte daarop een bedrijfsresultaat van 31,9 miljoen euro. In 2017 werd er in Nederland nog dik verlies geleden (43,7 miljoen).