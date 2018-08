Bouwbedrijf Bam opereert voorzichtiger en laat voor 1 miljard aan opdrachten lopen

Tevreden zijn met een berg opdrachten waarop je níet inschrijft? Dat kan, bewees Rob van Wingerden, bestuurder van bouwbedrijf Bam, gisteren. Bam liet het afgelopen half jaar voor 1 miljard euro aan mogelijke opdrachten aan zich voorbijgaan; het bedrijf deed niet mee aan de aanbestedingen.

Lees verder na de advertentie

Het kwakkelende aandeel van Bam steeg gisteren 6 procent in waarde

De grootste bouwer van Nederland had daar verschillende reden voor. "Soms was een project niet te behappen", zei Van Wingerden, daarmee onder meer doelend op de personeelstekorten bij de onderaannemers die veel werk voor Bam verrichten op bouwplaatsen.

"Soms waren er te veel risico's", verklaarde Van Wingerden bij de presentatie van Bams halfjaarresultaten. Hij wees op een project waarbij een opdrachtgever één bodemmonster had genomen. Het risico dat er palen in de grond zouden zitten of de bodem elders op het terrein een andere samenstelling zou hebben, werd bij de bouwer gelegd. Die tender meed Bam.

Financiële kater Bam nam, net als bouwers Heijmans, Strukton en Ballast Nedam, in de crisisjaren wél risicovolle projecten aan met flinke financiële zeperds als gevolg. Al een paar jaar probeert Bam met opdrachtgevers in binnen- en buitenland tot een andere risicoverdeling te komen. "Dat heeft effect", vertelde Van Wingerden, "maar het gaat niet snel." Beter dan vroeger, zei hij, is het nu gesteld met risico's rond vergunningen; lees: de vertraging die kan ontstaan doordat mensen bezwaren maken tegen projecten, waardoor de vergunningverlening heel lang kan duren. Dat risico ligt nu niet meer bij bouwbedrijven. Maar het kan beter, zei Van Wingerden. Er zijn nog altijd projecten waar veel risico's bij de bouwer worden gelegd. Bam laat die lopen, maar (buitenlandse) concurrenten nemen die risico's wel op zich. Een financiële kater liep Bam op in IJmuiden waar het met VolkerWessels een nieuwe zeesluis bouwt. Het innovatieve ontwerp werd alom geprezen, maar bevatte een misrekening: de twee betonnen bakken waar de sluisdeuren in komen te hangen, bleken niet sterk genoeg. Het ontwerp moest verbeterd, het project liep ruim twee jaar vertraging op. Schade voor Bam: 100 miljoen euro, waarvan 30 miljoen voor rekening van dit jaar. Bam krijgt die schade niet vergoed. Overigens is de eerste betonnen bak gearriveerd in IJmuiden: met het afzinken ervan is een begin gemaakt.

Aantrekkende woningmarkt Ondanks die verliespost van 30 miljoen maakte Bam het afgelopen halfjaar op een omzet van 3,2 miljard euro een nettowinst van 44,3 miljoen euro, 41 procent meer dan vorig jaar. Dat kwam deels door de aantrekkende woningmarkt. Bam verkocht 1365 huizen, 19 procent meer dan een jaar geleden. Dat hadden er meer kunnen zijn als er bij onderaannemers geen personeelstekorten waren geweest, als gemeenten bouwvergunningen sneller hadden afgegeven en als sommige gemeenten niet hadden geëist dat nieuwe woningen gasloos moeten worden. De cijfers van Bam vielen goed op de effectenbeurs: het dit jaar kwakkelende aandeel steeg 6 procent in waarde. Het orderboek heeft een waarde van 11,8 miljard euro. Bam kende vorig jaar nog een forse tegenvaller: een parkeergarage in Eindhoven stortte in door een constructiefout in een vloer. Zo'n dertig gebouwen die Bam neerzette, hebben soortgelijke constructies. Inspectie leerde dat er met de helft van die gebouwen niets mis was en met de andere helft alleen wat kleinigheden, zei Van Wingerden.

Lees ook:

Tegenvaller bij de sluis verpest succesjaar Bam De grote bouwer werkte aan veel aansprekende projecten, maar in IJmuiden ging het mis.