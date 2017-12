Bouw je eigen robot

Mijn zoon van zes is gek op robots, dus test ik met hem het doe-het-zelfpakket Byor dat werd bedacht door ontwerper Teun van Roessel. Byor bestaat uit een doosje met meerdere onderdelen. Het belangrijkste is het moederbord. Dat is het hart van je robot. Hierop sluit je de andere onderdelen aan. Dat zijn bijvoorbeeld een bewegingssensor, een lichtje en een microfoon - de bouwstenen van een robot.

Het werkt eenvoudig. Op het moederbord zitten stekkeraansluitingen voor de ‘input’. Dit is bijvoorbeeld een bewegingssensor. Er is ook een output, waar je een lampje aan bevestigt. Zodra de sensor beweging detecteert gaat het lichtje branden.

Fantasie de vrije loop laten

Met deze bouwstenen kun je vervolgens je fantasie de vrije loop laten. Mijn zoon wil graag een bewaker maken, die alarm slaat als iemand zijn kamer binnenkomt. We gebruiken daarvoor de bewegingssensor en microfoon als input. Die hebben direct door wanneer iemand binnenkomt of er geluid wordt gemaakt. Als output kiezen we voor een draaischijf die heen en weer gaat en het lampje.

Maar hiermee heb je nog geen robot, alleen de elektronica. De robot is het omhulsel en die maak je zelf van karton. Mijn zoon en ik gebruiken een grote doos voor de buik en een kleine als hoofd. We knippen en plakken ogen, een mond en twee armen. De draaischijf maken we vast aan het hoofd. Die tolt daardoor rond als de bewegingssensor doorheeft dat iemand binnenkomt. “Dat maakt mijn broertje vast aan het schrikken”, zegt zoonlief.

We hebben samen de grootste lol tijdens het bouwen. Byor werkt goed. De verschillende onderdelen reageren altijd op elkaar en het is zo toegankelijk dat mijn zoon alles goed volgt. Het is fijn dat het mogelijk is om steeds weer nieuwe exemplaren te maken. Je hoeft alleen maar het karton te vervangen. Zo maakten we ook al een hagelslagrobot. Met Byor ontdek je hoe leuk techniek is.

Op hetsollysysteem.nl/webshop is een basispakket te koop voor € 65.