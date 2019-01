Bouw boert goed ondanks personeelstekort, de rest voelt pijn

Geen sector die zo moeilijk aan personeel komt: in de bouw is 60 procent van de vacatures die werkgevers uitzetten moeilijk op te vullen. Dat blijkt uit een dinsdag verschenen onderzoek van uitkeringsinstantie UWV. Doet dat pijn? Eenvoudig is het vinden van de juiste krachten niet, zegt directeur Taco van Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). “Maar bouwbedrijven slagen er vrij goed in om personeel aan te trekken en te behouden. Vorig jaar was er een personeelsgroei van 4 procent.”

Bedrijven moeten nu ook investeren in het vasthouden van hun personeel Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij UWV

Van Hoek stipte het een kleine week geleden ook al aan op het jaarlijkse congres van het EIB. Hij had de berichten in de media voorbij zien komen. Over bouwmateriaal dat steeds duurder wordt, over personeel dat prijziger is en over flinterdunne winstmarges. Dat beeld behoeft wat nuancering, zegt Van Hoek. Hij legt uit: “Dat de kosten in de bouw stijgen, heeft te maken met de enorme vraag naar bouwvakkers. Die stijgende kosten remmen dus niet de groei, ze zijn een gevolg ervan.”

Bouwbedrijven zijn de komende maanden volgeboekt en de opdrachtenstroom is het afgelopen jaar verder toegenomen. De stijgende kosten zitten de productiegroei dus niet in de weg. Bovendien stijgen de winsten sinds de crisis achter de rug is, zo blijkt uit cijfers van het EIB.

Maar, zegt Katinka Jongkind, het personeelstekort kan wel degelijk pijn doen. Dat toonde de ING-econoom aan in een eveneens dinsdag gepubliceerd onderzoek. De helft van de Nederlandse bedrijven geeft aan dat de omzetgroei afvlakt door het tekort. Iets meer dan een kwart zegt zelfs te maken te hebben met omzetverlies. En nog eens 10 procent voorziet een omzetderving van meer dan 6 procent. “De bouw heeft de kostenstijgingen van de afgelopen jaren kunnen doorberekenen naar opdrachtgevers. Dat kunnen bedrijven in andere sectoren niet altijd doen.”

Vrachtwagenchauffeurs Jongkind wijst op de sector transport en logistiek, een van de sectoren waarin bedrijven aangeven meer dan 6 procent omzet te verliezen door het personeelstekort. De vraag naar vrachtwagenchauffeurs is enorm, maar organisaties die transportbedrijven inhuren vertikken het om meer geld neer te leggen. “Deze opdrachtgevers drukken de prijsstijging. Transportbedrijven kunnen de gestegen kosten daardoor niet echt doorberekenen. We zien ook dat het aantal faillissementen in deze sector het afgelopen jaar is toegenomen.” Ook bij uitkeringsinstantie UWV zien ze al jaren dat werkgevers het steeds lastiger vinden om het juiste personeel aan te trekken. Bijna de helft van alle bedrijven geeft aan dat vacatures moeilijk zijn te vervullen. “Ze kloppen ook weleens bij ons aan met de vraag: ‘Hoe pak ik het aan, het vinden van het juiste personeel?’”, zegt Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij UWV. Ook de goed boerende bouwbedrijven vragen advies aan het UWV. Maar opvallend genoeg, zegt Witjes, is die krapte op de arbeidsmarkt voor maar een vijfde van de bedrijven reden om de functie-­eisen aan te passen of de arbeidsvoorwaarden wat op te krikken.

Achterdeur Valt het dan mee met dat nijpende personeelstekort? Dat kan voor sommige bedrijven wel degelijk het geval zijn, zegt Witjes. “Wij rooien het wel, is dan de gedachte.” Maar in sommige gevallen hebben bedrijven onvoldoende in de gaten hoeveel tijd en energie er in het aantrekken en ook het vasthouden van personeel gaat zitten. Witjes spreekt over ‘een dooie hoek’. “Wat bedrijven onderschatten is dat ze nu ook moeten investeren in het vasthouden van hun personeel.” Dat betekent niet direct dat de lonen omhoog moeten, zegt Witjes. “Nee, het zit in de kleine dingen. Geef personeel waardering, zorg voor een goede sfeer op de werkvloer. Doe je dat niet, dan kom je straks van een koude kermis thuis. Aan de voordeur haal je mensen binnen en aan de achterdeur gaan ze er dan uit.” Hij doelt op personeel dat dan wegtrekt naar bedrijven met betere arbeidsvoorwaarden of een betere sfeer.

