Bouterse hoort 20 jaar cel eisen wegens Decembermoorden

In een zitting van de krijgsraad wees openbaar aanklager Roy Elgin de toenmalige legerleider aan als hoofdverantwoordelijke voor de dood van vijftien vooraanstaande Surinamers en tegenstanders van het toenmalige militaire regime van Desi Bouterse.

Bouterse heeft altijd ontkend destijds in het fort aanwezig te zijn geweest

De vijftien werden op 8 december 1982 in Fort Zeelandia, het toenmalige hoofdkwartier van de militaire machthebbers, vermoord. Bouterse was daar destijds bij aanwezig, aldus de aanklager, die verwees naar de verklaringen van de inmiddels overleden Fred Derby, de enige overlevende was van de slachtpartij. Bouterse heeft altijd ontkend destijds in het fort aanwezig te zijn geweest.

Er is volgens Elgin echter geen bewijs dat Bouterse daar zelf heeft geschoten. Daarnaast vindt Elgin moord met voorbedachte raad bewezen; de Decembermoorden waren volgens hem 'goed voorbereid' en er was een draaiboek. De inmiddels overleden sergeant Paul Baghwandas werd door de aanklager aangewezen als de uitvoerder. "Hij was de beul, de baas", zei Elgin.

De nu zeventigjarige Bouterse was toen legerleider, maar intussen president van het land. Hij heeft voortdurend geprobeerd het proces tegen hemzelf en 24 andere verdachten te stoppen. Het proces lag sinds februari stil, nadat het OM via een hoger beroep had geprobeerd het strafproces te beëindigen. Voortzetting zou de staatsveiligheid in gevaar brengen, vond de aanklager. Het Surinaamse Hof van Justitie wees dat beroep af en verwees de zaak terug naar de krijgsraad.

De advocaat van de nabestaanden reageerde positief op de eis. Hij verwacht dat Bouterse ook echt 20 jaar zal krijgen.

