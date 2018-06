Bossche afluisteraffaire kan ook de rechtbank raken

De excuses afgelopen vrijdag leken gemeend. Justitie in Den Bosch trok het boetekleed aan nadat bekend werd dat ze bij Vodafone de belgegevens had opgevraagd van journalist Jos van de Ven van het Brabants Dagblad. Daaruit was af te leiden wie had gelekt uit de vertrouwelijk benoemingsprocedure van de nieuwe burgemeester van Den Bosch. Raadslid Sjef van Creij en ex-wethouder Jos van Son werden daarna als verdachten van hun bed gelicht.

Dat had volgens justitie nooit op die manier mogen gebeuren. Omdat een journalist bronbescherming kent, had dit minstens voorgelegd moeten worden aan een rechter-commissaris, die daarvoor slechts bij zaken als een terroristische dreiging toestemming mag geven. Daarvan was bij het lekken bij een burgemeestersbenoeming geen sprake.

Maar inmiddels is er een tweede schriftelijke verklaring van justitie. Er is óók geprobeerd een gesprek tussen de verdachte en de journalist in een café op te nemen. Alle microfoontjes waren aan, maar de operatie mislukte omdat het duo in een ander café neerstreek. Justitie verdedigt deze actie met de mededeling dat deze gericht was tegen de verdachte, en niet tegen de journalist. Ze erkent dat ook in dit geval en achteraf bezien het afluisteren achterwege had moeten blijven. Maar ze verschuilt zich achter het feit dat de afluisteractie ditmaal wél was voorgelegd aan een onafhankelijke rechter-commissaris, en dat deze ook was goedgekeurd.

Verkeerde been

De grote leemte in de verklaring is echter of justitie de rechter-commissaris wel heeft ingelicht dat er een journalist bij de afluisteractie was betrokken. Als ze dat niet heeft gedaan, is de rechter-commissaris welbewust op een verkeerd been gezet. Als de rechter-commissaris wél op de hoogte was, had hij de machtiging nooit mogen afgeven. Want het afluisteren van journalisten mag immers alleen in uitzonderlijke (zware) gevallen. Zowel de rechtbank van Den Bosch als justitie willen over deze kwestie geen enkele nadere informatie meer geven.

Maar dan is er nog iets dat niet in de verklaring van justitie is opgenomen. Jos van de Ven van het Brabants Dagblad is ook daadwerkelijk telefonisch afgeluisterd. In het tapverzoek van justitie aan de rechter-commissaris stond weliswaar dat een van de telefoons van de verdachte werd afgeluisterd, maar via de eerder opgevraagde belgegevens kon justitie weten dat die afgeluisterde verdachte op enig moment een journalist aan de lijn had.