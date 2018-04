Boskalis legt eerste polder aan voor Singapore

Baggerbedrijf Boskalis pakt een oud vak weer op, en doet dat in Singapore. Het bedrijf gaat in de Aziatische stadsstaat een flinke polder aanleggen. Het wordt Singapore’s eerste polder en het zal, volgens Boskalis zelf, ook de eerste polder in het oostelijke deel van Azië worden.

De polder komt te liggen ten noordoosten van de stad, tegen de grens met Maleisië aan. Er ligt daar al een soort dijk. Die zeewering wordt deels vernieuwd en versterkt. Met behulp van pompen en door de aanleg van kanalen wordt het gebied tussen de dijken, ongeveer 800 hectare (acht vierkante kilometer) groot, vervolgens ontwaterd. De polder is ontworpen door het Nederlandse ingenieursbureau HaskoningDHV en maakt Singapore ongeveer 1 procent groter.

Boskalis voert de klus uit met zijn Japanse branchegenoot Penta-Ocean Construction Company. Met diezelfde partner werkt de Papendrechtse baggeraar, die ook kabelverbindingen aanlegt, zwaar transport over zee en sleepdiensten verzorgt en die zich daarom als ‘maritiem dienstverlener’ profileert, al aan de uitbreiding van de haven van Singapore. Boskalis heeft vier jaar werk aan de polder en ontvangt ongeveer 400 miljoen euro voor de klus. Het bedrijf heeft een kantoor in Singapore en zal, zegt een woordvoerder, bij het werk vooral een beroep doen op arbeidskrachten uit de regio. Ook een aantal werknemers in Nederland wordt bij het werk betrokken.

Nieuw land

Nederlandse baggerbedrijven hebben al heel wat werk in Singapore verricht. Delen van de stad en de haven zijn gebouwd op nieuw land, bestaand uit opgespoten zand. In dit geval is daar niet voor gekozen. Dit gebied is geschikt voor een polder, zegt een woordvoerder van Boskalis. “Het gaat om een redelijk vlak gebied dat niet diep ligt.” Voordeel van een polder is dat er geen grote hoeveelheden zand nodig zijn voor de landwinning. Dat scheelt in de kosten. Het havengebied, aan de zuidkant van de stad, is niet geschikt voor poldervorming. Er is daar veel reliëf en de wateren zijn er soms diep. Boskalis legt zelden polders aan in het buitenland. In Nederland is dat trouwens ook al een tijd geleden. Boskalis werkt in Nederland wel aan wat je het onderhoud van poldergebieden kan noemen: het versterken en verzwaren van dijken.

Het laatste zeer grote landwinningproject in Nederland waar Boskalis bij betrokken was, was de aanleg van de Tweede Maasvlakte (geen polder overigens). Het bedrijf werkt verder onder meer aan de uitwerking van plannen om Nederlandse rivieren meer ruimte te geven en zo de kans op overstromingen in dichtbevolkte gebieden te verkleinen. Ook werkt Boskalis aan de Marker Wadden, een aantal kunstmatige eilanden in het Markermeer.

Singapore is dit jaar een belangrijke opdrachtgever van Boskalis. Eind februari verkreeg het bedrijf een order voor de verbetering van de haven van de stadsstaat, ter waarde van 300 miljoen euro. Er moet daar een nieuw stuk land komen met een omvang van 387 hectare, omringd door kademuren. Die kademuren bestaan uit bijna 30 meter hoge caissons. Volgens Boskalis zijn de caissons de hoogste die tot nu toe in de wereld zijn gebruikt. De werkzaamheden aan de haven zullen negen jaar in beslag nemen.