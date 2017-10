Bosbranden Californië zijn dodelijkste uit de geschiedenis van de staat

Het grootste aantal dodelijke slachtoffers viel in Sonoma County, ten noorden van San Francisco. Daar kwamen zeker 17 mensen om het leven. Het gaat voornamelijk om mensen van boven de 70, blijkt uit een lijst die werd gepubliceerd door de Los Angeles Times. Verwacht wordt, dat het aantal doden nog flink zal oplopen. Er worden nog zo'n 400 mensen vermist in het gebied. De zoektocht naar vermisten wordt bemoeilijkt door de gebrekkige communicatiemogelijkheden.

Al meer dan 77 duizend hectare ging in vlammen op in het gebied, dat de afgelopen dagen last had van harde wind. Alleen al in de plaats Santa Rosa zijn bijna 3.000 woningen vernield. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. Deel deel van hen zit in tijdelijke opvangcentra en heeft geen idee of hun huis nog staat.

De laatste bosbrand van een vergelijkbare omvang in Californië woedde in 1991 in Oakland Hills. Daarbij kwamen 25 mensen om het leven.