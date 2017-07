Bosbranden bij toeristengebieden Italië, Montenegro en Kroatië

Rook boven een dennenbos in Ostia bij Rome. © EPA

In vier weken tijd is in Italië evenveel bosoppervlakte verbrand als in heel 2016. Sinds midden juni is meer dan 26.000 hectare in vlammen opgegaan. Milieuactivisten verwijten de regering in bepaalde regio's niet krachtdadig genoeg op te treden. In Toscane zorgen bosbranden voor rookwolken boven bij toeristen geliefde stranden zoals in Copalbio en Grosseto.



Burgemeester Virginia Raggi van Rome sprak maandag van een 'ramp voor het milieu'. Zij bezocht het dennenbos Castelfusano tussen Rome en de kust. In totaal moest de brandweer in Italië meer dan duizend keer uitrukken om de vlammen te bestrijden. Volgens het agentschap Ansa werd nabij Rome een man opgepakt die verdacht wordt van brandstichting. Het meeste werk hadden de brandbestrijders maandag in de regio's Campania en Latium. De afgelopen dagen had Campania al problemen in de buurt van de Vesuvius, maandag brak ook brand uit op de Napolitaanse heuvel Posillipo.

Lees verder na de advertentie

Blusvliegtuigen Een blusvliegtuig haalt voor de Italiaanse kust bluswater uit de zee. © EPA Ook andere Mediterrane landen kampen met bosbranden. Montenegro heeft maandag internationale hulp gevraagd voor de bestrijding van de natuurbranden die vooral aan de Adriatische kust woeden. Volgens de autoriteiten zijn zeker honderd toeristen in veiligheid gebracht. Vooral de vuurhaarden op het schiereiland Lustica in het zuiden baren zorgen.



Blussen wordt bemoeilijk door de harde wind en turbulentie, waardoor blusvliegtuigen aanvankelijk niet konden opstijgen. Ook noordelijker, in Kroatië, zijn de branden in sommige toeristenoorden aan zee nog niet onder controle. De streek rond Split is het zwaarst getroffen. De brandweer kon maandag niet verhinderen dat een aantal huizen en gebouwen in de as werd gelegd. © AP

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.