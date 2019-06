Boris Johnson wint ook tweede stemronde om premierschap met overmacht

Johnson kwam bij de eerste ronde van de Conservatieve leiderschapsstrijd ook al als koploper uit de bus. Toen kreeg hij 114 stemmen. De afvalrace gaat door tot nog twee kandidaten over zijn om May op te volgen als partijleider en premier. Dan krijgen circa 160.000 leden van de Conservatieve Partij het laatste woord over wie het land gaat leiden.

Er hadden zich aanvankelijk tien kandidaten gemeld om May op te volgen. Daar zijn er nu nog vijf van over. Minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt kwam ook dinsdag weer binnen op de tweede plaats. Hij kreeg 46 stemmen. Daarna volgden ministers Michael Gove (41 stemmen), Rory Stewart (37 stemmen) en Sajid Javid (33 stemmen).

Inhaalslag Stewart, die zich profileert als pragmaticus, lijkt bezig te zijn met een inhaalslag. Hij kreeg achttien stemmen meer dan tijdens de eerste ronde. Toen moest hij Javid en Raab nog boven zich dulden. “Het lijkt erop dat we ons stemmental bijna hebben verdubbeld”, schreef de minister op Twitter. De overgebleven kandidaten gaan later op de avond met elkaar in debat bij de BBC. Dan wordt ook Boris Johnson verwacht. De koploper bleef zondag nog weg bij een debat op televisie. De volgende stemronde vindt woensdag plaats. Premier May, die het kiesdistrict Maidenhead vertegenwoordigt, wil niet zeggen welke kandidaat dinsdag haar stem heeft gekregen. “Zoals ik vorige week al zei: dat gaat jullie niets aan”, zei ze volgens Sky News.

