Boris Johnson ruim aan kop voor opvolging May

In totaal hadden zich tien kandidaten gemeld om May op te volgen als leider van de Conservatieve Partij en premier van het Verenigd Koninkrijk. Zij hadden minstens zeventien stemmen nodig om door te gaan naar de volgende ronde. McVey, Harper en Leadsom haalden dat niet.

De 313 Conservatieve parlementariërs houden meerdere stemrondes tot nog twee kandidaten over zijn. Dan hebben 160.000 partijleden het laatste woord. Johnson ging met 114 stemmen aan kop in de eerste ronde, gevolgd door minister Jeremy Hunt (Buitenlandse Zaken). Die kreeg 43 stemmen. Volgende week wordt weer gestemd.

May kondigde vorige maand haar vertrek aan. Haar positie was onhoudbaar geworden na meerdere mislukte pogingen haar brexitdeal met de EU door het Lagerhuis te loodsen. Ze blijft wel aan als premier tot een opvolger is gekozen.

Johnson wordt gezien als favoriet om het stokje van May over te nemen. Hij heeft aangekondigd geen verdere verlenging van de brexitdeadline te willen. Groot-Brittannië moet wat hem betreft op 31 oktober de EU verlaten, met of zonder deal. De voormalige burgemeester van Londen bedankte zijn aanhangers donderdag via Twitter. "Ik ben dolblij dat ik de eerste stemronde heb gewonnen, maar we hebben nog een heel eind te gaan."

