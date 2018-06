Boris Becker is de deurwaarders te slim af

Sinds april gaat de Duitser door het leven als sportattaché van de Centraal-Afrikaanse Republiek. En dus geniet hij de juridische onschendbaarheid die hoort bij zo’n diplomatieke functie, aldus zijn advocaat in de rechtszaal in Londen.

In 2017 werd de voormalig grandslamwinnaar failliet verklaard vanwege een forse schuld bij een Britse privébank, die hij al in 2015 had moeten betalen. “Hij is niet zo handig als het op geld aankomt. Het heeft net iets langer geduurd dan verwacht”, zei zijn advocaat toen.

Attaché Becker wil voorkomen dat er verder beslag wordt gelegd op zijn spullen. Er moet volgens hem een einde komen aan deze ‘farce’ die hem ‘een hele hoop schade’ heeft toegebracht. Hij verkoopt een deel van zijn bezittingen en memorabilia – zoals zijn Wimbledon- trofeeën – om zijn schulden te verminderen.

Hoewel de claim van de voormalig nummer 1 wettig lijkt te zijn, is het de vraag of hij hiermee geen misbruik van zijn status maakt. “De Centraal-Afrikaanse Republiek moet zijn immuniteit voor dit specifieke geval terugtrekken. Het gaat hier om persoonlijke activiteiten die in geen enkel opzicht verband houden met zijn functie. Bovendien dateert de zaak van voor zijn aanstelling”, aldus een juridisch expert tegen persbureau AP.