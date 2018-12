Bootvluchtelingen dobberen tussen wetten en verdragen

Wie hulpeloos op een vlot in zee drijft, heeft nog de beste rechtsbescherming. Passerende schepen hebben volgens het internationale Zeerechtverdrag uit 1981 de plicht om op volle zee te hulp te schieten. Maar eenmaal aan boord getrokken is de persoonlijke veiligheid van de drenkeling dan wel gegarandeerd, zijn rechtsbescherming brokkelt juist af.

Het maakt namelijk nogal uit wie de uit het water opgeviste persoon is. Gaat het om een westerse opvarende van een olietanker of een passagier van een cruiseschip, dan kan deze bij de eerstvolgende haven van boord om vandaar het vliegtuig naar huis te pakken. Maar is de drenkeling een oorlogsslachtoffer zonder papieren of een economisch vluchteling, dan kan de reis langer duren. Die zijn immers niet van plan om na aankomst in de haven verder te vliegen, maar willen juist in het land van aankomst blijven. De een valt onder de bescherming van het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties, de ander niet. Er is hier sprake van een ‘gemengde immigratie’, zoals deskundigen dat noemen, en dat fenomeen is níet in het Zeerechtverdrag geregeld.

Vlaggenstaat

Dat laatste speelt in de discussie rond de onder Nederlandse vlag varende Sea-Watch 3, die al zes dagen lang in de Middellandse Zee met 32 geredde migranten een veilige haven zoekt. Er zijn politiek vluchtelingen aan boord, en economische. Nederland als ‘vlaggenstaat’ heeft inmiddels een beroep gedaan op landen in de buurt om het schip uit humanitaire overwegingen toe te laten, maar vooralsnog dobbert de boot rond in een enorme stilte.

Het internationaal recht laat het afweten als het om vluchtelingen op zee gaat, wat hun status ook is. Op zee geldt zelfs het Vluchtelingenverdrag niet. De Belgische onderzoeker Guillaume Berckmans (universiteit van Leuven) bracht in 2014 het juridisch niemandsland waarin zij verkeren in kaart. Na aankomst in een haven zijn de spelregels min of meer duidelijk, concludeert hij: daar hebben zij recht op de voorgeschreven asielprocedure of een migratietraject. Het venijn zit ‘m volgens hem vooral in het feit dat staten er alles aan doen om die aankomst te verhinderen, zodat zij ook die asielprocedure kunnen voorkomen.

Volgens Bercksman hebben de EU-lidstaten over het algemeen wel de wil om bootvluchtelingen in nood op zee te helpen, maar staan ze afkerig van toelating van die groep op hun grondgebied. Daarvoor is maar één uitzondering. Mocht er op een schip een gevaarlijke epidemie uitbreken, een gijzeling plaatsvinden of is de humanitaire situatie erbarmelijk, dan is er sprake van voortdurende nood en ontstaat een vrije toegang tot een haven. Toch hebben kuststaten altijd het recht om zelfs dit soort schepen in crisis de toegang te ontzeggen. De kuststaten dienen namelijk een in hun ogen veel groter doel: het beschermen van de buitengrenzen van de EU.