Bonus voor eigenaren oude auto's en een software-update moeten de diesel redden

Dat is besloten op de 'dieseltop' vandaag in Berlijn. Tijdens die top kwamen politici en topmensen uit de auto-industrie bij elkaar om de toekomst van de dieselauto te bespreken.

Kritiek op de auto-industrie is nodig, tegelijk is het een 'strategisch belangrijke' branche

De dieseltop moest de reputatie van de auto-industrie redden. De autobouwers waren nerveus, maar ook de regering wilde redden wat er te redden viel: van de auto-industrie hangen honderdduizenden banen af. De regering wil daadkracht tonen maar ook behoedzaam optreden. Kritiek op de auto-industrie is nodig, sprak een regeringswoordvoerder. Tegelijk is het een 'strategisch belangrijke' branche.

Met de software update voor de vijf miljoen dieselauto’s, die in de komende maanden uitgerold moet worden, moet de uitstoot van schadelijke stoffen met 25 tot 30 procent teruggedrongen worden. Ook zijn de autobouwers overeengekomen eigenaren met een financiële stimulans over te halen hun oude auto sneller weg te doen. Zo zegt BMW eigenaren van diesels ouder dan 2009 een ‘milieubonus’ te geven van maximaal 2000 euro, als ze hun auto inruilen voor een elektrisch of hybride exemplaar, of voor een auto die veel minder uitstoot.

De auto-industrie zal ook een nog nader te bepalen bedrag bijdragen aan een speciaal fonds dat steden duurzamer moet maken. De overheid investeert op haar beurt 250 miljoen euro in het moderniseren en verduurzamen van het openbaar vervoer.

De auto-industrie staat al een tijdje onderdruk sinds het schandaal met de ‘sjoemeldiesels’ naar boven kwam. Auto’s waren uitgerust met software die gegevens over de CO2-uitstoot van de auto manipuleerde.

Hoewel de autoproducenten zelf vol trots hun maatregelen aankondigden, klinkt er kritiek. De Duitse minister van milieu Barbara Hendricks was niet onder de indruk van de voorgestelde maatregelen, oppositielid Herbert Behrens evenmin. “De auto-industrie komt er weer mee weg.”

