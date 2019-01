Bont gezelschap bij inauguratie Braziliaanse president Bolsonaro

Maar opvallend genoeg verschijnt ook een linkse tegenhanger: de Boliviaanse president Evo Morales.

De Israëlische premier Netanyahu en Bolsonaro zijn uitgesproken fans van elkaar. Nooit eerder bezocht een Israëlische premier Brazilië, maar voor ‘zijn vriend’ Bolsonaro maakt Netanyahu een uitzondering. De relatie tussen Israël en Brazilië werd door hem omschreven als een ‘broederschap’ en hij beloofde de Braziliaan op zijn beurt te zullen ontvangen in Israël als een ‘broer’.

De Amerikanen zijn ook van de partij. Bolsonaro is lovend over president Trump, maar die is niet aanwezig. In zijn plaats komt minister van buitenlandse zaken Mike Pompeo. De Amerikanen zien Bolsonaro wel zitten, niet alleen omdat hij fel anti-socialistisch is, maar ook wegens zijn economische plannen. Bolsonaro wil de economie privatiseren. Zijn minister van financiën, Paulo Guedes, behoort tot de zogenaamde ‘Chicago Boys’ - een groep Latijns-Amerikaanse economen die aan de Universiteit van Chicago economie studeerden en hun ideeën over de vrije markt mee terug namen naar hun thuislanden.

Linkse boycot Bolsonaro was ook selectief met zijn uitnodigingen: de leiders van Cuba, Nicaragua en Venezuela zijn niet uitgenodigd. De leiders van de twee grootste linkse partijen van Brazilië, waaronder de Arbeiderspartij van oud-president Lula da Silva, hebben besloten om de ceremonie te boycotten. Dat de linkse president van Bolivia wel is uitgenodigd en dat hij ook waarschijnlijk komt, heeft te maken met de economische banden tussen beide landen. Vorige maand sloten Bolivia en Brazilië nog een gasdeal met elkaar. Meer dan drieduizend politieagenten en militairen patrouilleren op straat en ge­vechts­vlieg­tui­gen bewaken het luchtruim Bij de inauguratie draait het echter niet alleen om wie er van de partij is, maar ook om de veiligheid. De autoriteiten hebben ongekende maatregelen genomen om de ceremonie te beveiligen. Zo zullen meer dan drieduizend politieagenten en militairen patrouilleren op straat en bewaken gevechtsvliegtuigen het luchtruim. Bolsonaro werd tijdens de verkiezingscampagne neergestoken. Het lijkt erop dat de extreme maatregelen vooral bedoeld zijn om Bolsonaro’s imago als sterke man te benadrukken. De politicus en ex-militair laat zich positief uit over de militaire dictatuur van 1964 tot en met 1985 en hij won veel stemmen met zijn belofte om criminaliteit met geweld te bestrijden. Hij wil politieagenten die dodelijk geweld gebruiken tegen criminelen niet meer laten vervolgen en beperkingen op wapenbezit opheffen. In zijn nieuwe kabinet zitten zeven ministers die afkomstig zijn uit de krijgsmacht.

