Bonje over basketbalbuitenlanders

Een bestuur dat tijdens een ledenvergadering een voorstel doet, dat vervolgens na stemming wordt aangenomen, waarna alle bestuursleden opstappen. Het klinkt als een onwerkelijke situatie, maar dat is wel wat er vorige week gebeurde tijdens de ledenvergadering van de Dutch Basketball League (DBL), de Nederlandse eredivisie.

Het bestuur van de DBL deed aan de clubs uit de eredivisie het voorstel om het aantal toegestane buitenlanders per ploeg van vier naar vijf te verhogen. Daarvan zouden er telkens maar vier mogen spelen, waardoor er altijd een Nederlandse speler op het veld staat. Het voorstel werd aangenomen, al was het grootste deel van de clubs tegen en werd de meerderheid van stemmen vooral behaald door de vijf bestuursleden.

Tijdens de vergadering werd afgesproken dat alleen het bestuur naar buiten zou treden over de besluiten die tijdens de vergadering waren genomen. Die afspraak werd geschonden, doordat 'een bestuurder van een club uit de eredivisie het nieuws op eigen houtje met het publiek heeft gecommuniceerd', zo schreef het bestuur van de DBL in een bericht dat het naar buiten bracht. Daarop trad het volledige bestuur af, al waren daar meerdere redenen voor. Wat die redenen zijn, daar wilde demissionair voorzitter Marcel Verburg – tevens voorzitter van eredivisieclub Leiden – niet op ingaan.

Het bestuur doelt in het opgestelde bericht op Bob van Oosterhout, de eigenaar van basketbalclub Den Bosch. Hij liet na afloop van de ledenvergadering via social media weten dat Den Bosch 'faliekant tegen een uitbreiding van vier naar vijf buitenlanders is', maar in het bericht bracht Van Oosterhout niet het nieuws naar buiten dat het voorstel om de buitenlandersregel aan te passen daadwerkelijk was aangenomen.

We hebben een tekort aan kwalitatief goed Nederlandse spelers

"We hebben een tekort aan kwalitatief goede Nederlandse spelers", constateert Van Oosterhout. "Maar ik denk dat we met elkaar een periode in moeten gaan waarin we Nederlandse talenten meer ruimte geven om zich te ontwikkelen en dat we de plekken waar Nederlandse spelers hadden kunnen staan niet moeten opvullen met bijvoorbeeld Amerikanen."

Meer clubs Die ruimte voor Nederlandse talenten komt er volgens Verburg ook als de eredivisie wordt uitgebreid met meer clubs. Nu zijn dat er nog acht, maar dat moeten er twaalf tot veertien worden. Verburg denkt dat er te weinig goede Nederlandse spelers zijn die het niveau hebben om in de hoogste basketbalklasse van Nederland te spelen. Daarom is de regelgeving omtrent het aantal buitenlandse spelers aangepast. "Er is op dit moment onvoldoende talent om de eredivisie mee te vullen. Door met meer buitenlanders te spelen zal het niveau omhooggaan en op den duur komt dat ook de opleiding van talent ten goede. We denken dat als de eredivisie groter wordt, dat de rest dan vanzelf komt", zegt Verburg. Het is al lange tijd een speerpunt van de DBL en de clubs om de eredivisie te vergroten en daarmee de basketbalsport in Nederland meer aanzien te geven en zo uiteindelijk te laten groeien. Maar op wat voor manier dat moet gebeuren, daarover zijn alle partijen het lang niet altijd eens. Een aantal jaren geleden stapte het bestuur ook al op nadat er onenigheid met verschillende clubs ontstond over het te voeren beleid. Het lijkt zo nooit echt rustig te zijn in de top van het Nederlandse basketbal. "We moeten nu als clubs snel bij elkaar komen en gaan kijken hoe we als collectief het basketbal zo snel mogelijk op een hoger niveau krijgen", vindt Van Oosterhout. "Uiteindelijk is iedereen erbij gebaat dat de eredivisie het uithangbord wordt van het Nederlandse basketbal."

Eredivisie gaat groeien "In drie jaar tijd moet de eredivisie van acht naar twaalf tot veertien ploegen zijn gegroeid", stelt Marcel Verburg. Volgens de demissionair voorzitter van de DBL zijn de clubs uit Den Helder en Wijchen heel ver om komend seizoen al aan te sluiten in de hoogste basketbalklasse, waarmee het aantal eredivisieclubs op tien zou uitkomen. "Den Haag probeert om na volgend seizoen aan te haken en ook in Utrecht, Haarlem en Gorinchem lopen initiatieven om in de eredivisie te gaan spelen", weet Verburg.

